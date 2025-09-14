सेना नायक की बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला, फिर ट्रक से टकराई, किशोर की मौत, 6 गंभीर

प्रयागराज में बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना कर भाग रही कार दो किलोमीटर दूर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने कार चालक सेना में नायक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी है।

प्रयागराज में रीवां हाईवे पर सारंगापुर बाजार के समीप रविवार की शाम लगभग चार बजे तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक और साइकिल सवार कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो बच्चों व एक महिला समेत छह लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद भाग रही कार लगभग दो किलोमीटर आगे इरादतगंज चौराहे के समीप हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। कार चालक सेना में नायक को पुलिस ने हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

कोरांव थाना क्षेत्र का पथरा गांव निवासी 30 वर्षीय रंजन अपनी पत्नी 28 वर्षीय प्रमिला और बेटे नौ वर्षीय प्रवीण और सात वर्षीय रूद्र के साथ अपने साढ़ू के लड़के 16 वर्षीय निखिल को बाइक पर बैठा कर कांटी स्थित एक ढाबे पर खाना खाने जा रहा था। सारंगपुर बाजार के समीप हाईवे पर पीछे से आई तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार सभी लोग छिटककर सड़क पर गिर गए।

बाइक में टक्कर मारनेके बाद कार ने साइकिल सवार अमिलिया गांव निवासी 18 वर्षीय अभिषेक पुत्र अरुण और 16 वर्षीय अंशु गौतम पुत्र रामबाबू को भी टक्कर मार दी। साइकिल सवार भी इसी तरह जोरदार टक्कर के बाद छिटक गए। सभी को घायल करने के बाद भी कार रुकी नहीं और रफ्तार बढ़ाकर भागती रही। इतने घायलों को देखकर मौके पर अफरातफरी मच गई। एक तरफ कुछ लोगों ने कार का पीछा कर लिया तो दूसरी तरफ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एसआरएन अस्पताल भेजा।वहां डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया।