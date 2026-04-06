यूपी के इस जिले में उतरे सेना के कई हेलीकॉप्टर, चार ट्रकों से पहुंचे जवानों ने पानी की टंकी को घेरा
यूपी के बांदा में उस समय दहशत फैल गई जब सेना के हेलीकॉप्टर के आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते तीन हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गए। इसी दौरान ट्रकों में भरकर सेना के जवान पहुंचे और पानी की टंकी को घेर लिया।
Banda News: यूपी के बांदा में रंज नदी का किनारा सोमवार दोपहर हेलीकॉप्टरों की आवाज से गूंज उठा। एक-एक कर तीन हेलीकॉप्टर खेतों में उतरे तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान पास के पुकारी गांव में आर्मी के चार ट्रकों से पहुंचे जवानों ने राम तालाब के पास बनी पानी की टंकी को घेर लिया और उस पर चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। अचानक सेना और एयरफोर्स के जवानों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। काफी देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था। करीब दो घंटे तक चले सैन्य अभ्यास का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
नरैनी तहसील के पुकारी गांव में दोपहर अचानक हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। गांव के ऊपर और खेतों में हेलीकॉप्टर मंडराते देख लोग घबरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक हेलीकॉप्टर रंज नदी किनारे पुल के पास स्थिर हुआ, जिससे जवान नीचे उतरे। इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर बड़ौरा बाबा मंदिर के पास उतरा, जबकि तीसरा हेलीकॉप्टर अरविंद अग्निहोत्री के खेत में उतरा।
अलग-अलग स्थानों पर फैल गए जवान
हेलीकॉप्टरों से उतरे करीब 20 जवान नदी किनारे अलग-अलग स्थानों पर फैल गए। इसी बीच पुकारी गांव में आर्मी के चार ट्रकों से 50 से अधिक जवान पहुंचे और राम तालाब के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़कर आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। करीब दो घंटे तक जवान नदी किनारे और खेतों में सक्रिय रहे। अचानक हुई इस गतिविधि से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में पता चला कि यह सेना और एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास था। इस संबंध में नरैनी क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें इस सैन्य गतिविधि की कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, संभवतः यह संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा होगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें