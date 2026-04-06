यूपी के इस जिले में उतरे सेना के कई हेलीकॉप्टर, चार ट्रकों से पहुंचे जवानों ने पानी की टंकी को घेरा

यूपी के बांदा में उस समय दहशत फैल गई जब सेना के हेलीकॉप्टर के आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते तीन हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गए। इसी दौरान ट्रकों में भरकर सेना के जवान पहुंचे और पानी की टंकी को घेर लिया।

Banda News: यूपी के बांदा में रंज नदी का किनारा सोमवार दोपहर हेलीकॉप्टरों की आवाज से गूंज उठा। एक-एक कर तीन हेलीकॉप्टर खेतों में उतरे तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान पास के पुकारी गांव में आर्मी के चार ट्रकों से पहुंचे जवानों ने राम तालाब के पास बनी पानी की टंकी को घेर लिया और उस पर चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। अचानक सेना और एयरफोर्स के जवानों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। काफी देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था। करीब दो घंटे तक चले सैन्य अभ्यास का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

नरैनी तहसील के पुकारी गांव में दोपहर अचानक हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। गांव के ऊपर और खेतों में हेलीकॉप्टर मंडराते देख लोग घबरा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक हेलीकॉप्टर रंज नदी किनारे पुल के पास स्थिर हुआ, जिससे जवान नीचे उतरे। इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर बड़ौरा बाबा मंदिर के पास उतरा, जबकि तीसरा हेलीकॉप्टर अरविंद अग्निहोत्री के खेत में उतरा।