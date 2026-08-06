आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ का बरेली दौरा; ऑपरेशनल तैयारियां परखी, सेना की 3 प्राथमिकताएं बताईं

थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने बरेली के उत्तर भारत एरिया मुख्यालय में सेना की ऑपरेशनल तैयारियों और युद्धक क्षमता की समीक्षा की। उन्होंने युद्धक तैयारी, अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता को सेना की प्राथमिकता बताया। दौरे के दौरान कैंट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने बरेली स्थित उत्तर भारत एरिया मुख्यालय (यूबी एरिया) का दौरा कर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों, युद्धक क्षमता और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण और स्वदेशी तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने सेनाध्यक्ष को क्षेत्र की वर्तमान ऑपरेशनल स्थिति, सैन्य अभ्यास, आधुनिक हथियार प्रणालियों और युद्धक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों के बढ़ते उपयोग पर भी प्रस्तुति दी गई।

सेना की 3 प्राथमिकताएं बताई जनरल धीरज सेठ ने कहा कि भारतीय सेना की भविष्य की रणनीति तीन प्रमुख आधारों पर केंद्रित है, युद्धक तैयारी, अत्याधुनिक तकनीकों को तेजी से अपनाना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधुनिक तकनीक, स्वदेशी समाधान और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण का बेहतर समन्वय कर सेना को और अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाया जाए, ताकि किसी भी अभियान या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की सेनाध्यक्ष मंगलवार सुबह लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ विभिन्न सैन्य गतिविधियों की समीक्षा की। इसके बाद वह अपराह्न में बरेली स्थित उत्तर भारत एरिया मुख्यालय पहुंचे। रात्रि प्रवास के दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और बुधवार को ऑपरेशनल तैयारियों तथा भविष्य की रणनीति पर केंद्रित विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।