आयुध टेंडर घोटाला; कंपनी की जगह बर्फखाना, फर्जी कंपनियों को करोड़ों के ठेके, कई अफसरों पर केस

फिरोजाबाद के हजरतपुर स्थित आयुध उपस्कर निर्माणी (ओईएफ) में टेंडर घोटाले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक ओईएफ के तत्कालीन अधिकारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। सीबीआई तीन बार फिरोजाबाद पहुंचकर जांच कर चुकी है, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है।

फिरोजाबाद के हजरतपुर में स्थित आयुध उपस्कर (ओईएफ) निर्माण में टेंडरों के नाम पर हुए गोलमाल को लेकर लगातार सीबीआई की गाजियाबाद में दर्ज हो रहे मुकदमों से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ेंगीं। ओईएफ के तत्कालीन अधिकारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमों के बाद सीबीआई अब तेजी से मामलों की जांच करेगी। सीबीआई की टीम फिरोजाबाद में मामले को लेकर तीन बार दस्तक दे चुकी है। आरोपियों को गोलमाल में गिरफ्तारियों की चिंता भी सताने लगी है। सीबीआई लगातार गोलमाल की परतों को खोलने में जुटी है। सीबीआई अब तक चार मुकदमों में फिरोजाबाद के प्रमुख कांच उद्यमी राजकुमार मित्तल, ओईएफ के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक अमित सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ कार्य प्रबंधक दीपेश गुप्ता, ओईएफ के वस्त्र शिल्पी एवं टेलर रघुनंदन शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ कार्य प्रबंधक मनोज कुमार, देव ट्रेडर्स के प्रबंधक कपिल पांडेय, मेसर्स एमएसएस एंटरप्राइजेज के संचालक संतोष कुमार, मेसर्स एम के इंडस्ट्रीज के साझेदार रविंद्र सिंह, अजीत गौतम, विजय रतन को आरोपी बना चुकी है।

कंपनी की जगह चलता मिला बर्फखाना फिरोजाबाद। ओईएफ के तत्कालीन अधिकारियों ने कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर जो गोलमाल किए उसके तरीके भी अलग अलग अपनाए गए। एक गोलमाल ट्राली बैग से जुड़ा है जिसमें 5.26 करोड़ का गोलमाल बताया जा रहा है। इसमें मेसर्स एमके इंडस्ट्रीज को 17 टेंडर दिए गए। इस कंपनी का धरातल पर कोई वजूद नहीं था लेकिन लगातार टेंडरों को देने में अधिकारी जुटे रहे। कागजों पर बनी इस फर्म को फरीदाबाद का दर्शाया गया लेकिन जब सीबीआई ने जांच की तो कोई कंपनी दिए पते पर नहीं मिली। सीबीआई तब चौंक गई जब कंपनी की जगह बर्फखाना चलता मिला था।

कांच कारोबारी पर 30 लाख की रिश्वत का आरोप फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जिस प्रमुख कांच उद्यमी राजकुमार मित्तल का नाम सीबाईआई ने अपने मुकदमे में जोड़ा है उन पर 30 लाख रुपये की रिश्वत देकर एक कारखाने की बाउंड्रीबाल कराए जाने का आरोप है। सीबीआई की जांच में आया था कि ओईएफ के आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता है लेकिन प्रतिबंधित दायरे में कारखाने की दीवार को 18 फीट ऊंचा और करीब 300 मीटर की लम्बाई में लगवाया गया। यह ओईएफ से करीब 20 फीट की दूरी पर है और इस दीवार को कंक्रीट से बनाकर तैयार किया। हालांकि जब सीबीआई की जांच के लिए सबसे पहले फिरोजाबाद में दस्तक हुई थी तब इस दीवार का कुछ हिस्सा गिरा दिया था।

फर्जी कंपनियों को जारी कराए 29 टेंडर फिरोजाबाद। सीबीआई में दर्ज एक मुकदमा मेसर्स आयुष एंटरप्राइजेज और मेसर्स अर्बन वाल के एक करोड़ के 29 टेंडरों से जुड़ा है। फर्जी कुटेशनों के आधार पर इन दोनों कंपनियों को टेंडर जारी किए। यह कंपनियां अजीत गौतम ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर संचालित की थीं। सीबीआई की जांच में आया कि स्थानीय क्रय समिति के माध्यम से ये टेंडर जारी कराए और इसमें कनिष्ठ प्रबंधक दीपेश गुप्ता को शामिल करते हुए इस समिति का सदस्य बनाया ताकि इन फर्जी कंपनियों को आसानी से टेंडरों को जारी किया जा सके। सीजीएम अमित गुप्ता की इसमें मिलीभगत सामने आई थी।

फर्जी प्रमाण पत्रों पर दिया 5.67 करोड़ का टेंडर फिरोजाबाद। सीबीआई ने अपने मुकदमे में फर्जी कंपनी के नाम पर जारी किए 5.67 करोड़ के 50 टेंडरों का मामला भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनी को टेंडर देने में जब नियमों की दिक्कतें आती दिखीं तो तत्कालीन सीजीएम अमित सिंह ने नियमों और शर्तों में बदलाव अपने तरीके से कराया। उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के जारी किए नियमों को दरकिनार करके टेंडरों को जारी कराया।

3 साल के अंदर 12 करोड़ के फर्जी टेंडर सीबीआई में दर्ज चारों मुकदमों में सामने आ रहा है कि सन 2022 से लेकर 2025 के बीच में लगातार फर्जी टेंडरों का खेल ओईएफ हजरतपुर में चला। इसके लिए ओर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर ही टेंडरों के वितरण का गोपनीय खेल खेला गया। इन टेंडरों को मैनेज करने के नाम पर संबंधित फर्मों ने लाखों रुपये रिश्वत के रूप में दिए तो जांच में सामने आया है कि दक्षिण कोरिया घूमने के लिए हवाई यात्रा और खर्चा तक वहन किया। तत्कालीन सीजीएम अमित सिंह ने खुद रुपये लेने से बचते हुए सीधे अपनी दो पत्नियों के खातों में भी लाखों रुपये की रिश्वत की रकम को ट्रांसफर कराया।