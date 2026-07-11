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आगरा में VIP नंबर वाली थार से हथियारों की तस्करी; 11 पिस्टल मिली, गैंग के एमपी से जुड़े तार

By sandeep
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, आगरा
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आगरा के खेरागढ़ में पुलिस ने दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर वीआईपी नंबर की थार से 11 अवैध पिस्टल, 10 मैगजीन, दो मोबाइल और नकदी बरामद की। आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर ब्रज क्षेत्र में बेचते थे। पुलिस अब खरीदारों की तलाश में जुटी है।

आगरा में VIP नंबर वाली थार से हथियारों की तस्करी; 11 पिस्टल मिली, गैंग के एमपी से जुड़े तार

आगरा के पश्चिमी जोन के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में राजस्थान बार्डर से सटे इलाके में पुलिस ने दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों वीआईपी नंबर की थार में सवार थे। तलाशी में 11 पिस्टल, 10 मैगजीन, दो मोबाइल और पांच हजार रुपये बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों बृज के कई जनपदों में दो दर्जन से अधिक पिस्टलें बेच चुके हैं। पुलिस को खरीदारों के नाम पता चल गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। अपर पुलिस आयुक्त सचिंद्र पटेल ने बताया कि डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह को इनपुट मिला था कि मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर आगरा में भी बेचे जा रहे हैं। पश्चिमी जोन की एसओजी कई दिनों से इस पर काम कर रही थी। गुरुवार को सटीक सूचना पर दो आरोपियों को पकड़ा गया।

तस्करों के पास से 11 पिस्टल बरामद

पकड़े गए आरोपियों के पास से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुईं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे मध्य प्रदेश के खरगौन से हथियार लेकर आते हैं। वहां से अवैध ग्लॉक पिस्टल 50 हजार रुपये में मिलती है। देसी पिस्टल 30 हजार रुपये में खरीदते हैं। दोगुनी कीमत पर इन्हें बेच देते हैं। यह उनका तीसरा चक्कर था। इससे पहले दो बार और हथियार लेकर आए हैं। सभी एक-एक करके बेच दिए। शहर में रंगबाज और देहात में कोई भी हथियार खरीद लेता है।

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गाड़ी में मिलीं वीआईपी नंबर प्लेटें

पुलिस को तलाशी में थॉर के अंदर वीआईपी नंबर की कई नंबर प्लेट मिलीं। आरोपियों ने बताया कि गाड़ी उन्होंने जयपुर से पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भाड़े पर ली थी। जिस प्रदेश में जाते थे वहां का वीआईपी नंबर लगा देते थे। ताकि थार व वीआईपी नंबर देखकर पुलिस को लगे कि किसी नेता की गाड़ी है। पुलिस नंबर और गाड़ी देखकर चेकिंग करती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ धोखाधड़ी की धाराओं में भी मुकदमा लिखा है।

सिकलीगर समुदाय के लोग बनाते हैं हथियार

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि खरगौन का नाम पहली बार अवैध हथियार बनाकर बेचने को प्रकाश में नहीं आया है। खरगौन में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अवैध हथियार बनाए जाते हैं। इन इलाकों में सिकलीगर समुदाय के लोग रहते हैं। ये पारंपरिक धातु शिल्पी हैं। बेरोजगारी और गरीबी के चलते इन लोगों ने पहले देसी कट्टे बनाना शुरू किया था। धीरे-धीरे कारीगर इतने निपुण हो गए कि माउजर भी चंद दिनों में बना लेते हैं। इस काम में उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। हथियार छिपाकर रखते हैं। जानकार को ही बेचते हैं। भुगतान एडवांस लेते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं कई अन्य प्रदेशों से तस्कर यहां हथियार लेने आते हैं। पुलिस ने कंजौली, सादाबाद निवासी उदयवीर और गौशाला मोहल्ला, निहालगंज (धौलपुर) निवासी यश शर्मा को पकड़ा है। दोनों को जेल भेज दिया गया।

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