आगरा में VIP नंबर वाली थार से हथियारों की तस्करी; 11 पिस्टल मिली, गैंग के एमपी से जुड़े तार

आगरा के खेरागढ़ में पुलिस ने दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर वीआईपी नंबर की थार से 11 अवैध पिस्टल, 10 मैगजीन, दो मोबाइल और नकदी बरामद की। आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर ब्रज क्षेत्र में बेचते थे। पुलिस अब खरीदारों की तलाश में जुटी है।

आगरा के पश्चिमी जोन के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में राजस्थान बार्डर से सटे इलाके में पुलिस ने दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों वीआईपी नंबर की थार में सवार थे। तलाशी में 11 पिस्टल, 10 मैगजीन, दो मोबाइल और पांच हजार रुपये बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों बृज के कई जनपदों में दो दर्जन से अधिक पिस्टलें बेच चुके हैं। पुलिस को खरीदारों के नाम पता चल गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। अपर पुलिस आयुक्त सचिंद्र पटेल ने बताया कि डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह को इनपुट मिला था कि मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर आगरा में भी बेचे जा रहे हैं। पश्चिमी जोन की एसओजी कई दिनों से इस पर काम कर रही थी। गुरुवार को सटीक सूचना पर दो आरोपियों को पकड़ा गया।

तस्करों के पास से 11 पिस्टल बरामद पकड़े गए आरोपियों के पास से 11 अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुईं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे मध्य प्रदेश के खरगौन से हथियार लेकर आते हैं। वहां से अवैध ग्लॉक पिस्टल 50 हजार रुपये में मिलती है। देसी पिस्टल 30 हजार रुपये में खरीदते हैं। दोगुनी कीमत पर इन्हें बेच देते हैं। यह उनका तीसरा चक्कर था। इससे पहले दो बार और हथियार लेकर आए हैं। सभी एक-एक करके बेच दिए। शहर में रंगबाज और देहात में कोई भी हथियार खरीद लेता है।

गाड़ी में मिलीं वीआईपी नंबर प्लेटें पुलिस को तलाशी में थॉर के अंदर वीआईपी नंबर की कई नंबर प्लेट मिलीं। आरोपियों ने बताया कि गाड़ी उन्होंने जयपुर से पांच हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भाड़े पर ली थी। जिस प्रदेश में जाते थे वहां का वीआईपी नंबर लगा देते थे। ताकि थार व वीआईपी नंबर देखकर पुलिस को लगे कि किसी नेता की गाड़ी है। पुलिस नंबर और गाड़ी देखकर चेकिंग करती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ धोखाधड़ी की धाराओं में भी मुकदमा लिखा है।