सपा के पूर्व विधायक समेत तीन के शस्त्र लाइसेंस रद्द, विजय मिश्र पर दर्ज हैं 84 मामले

सपा के पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्र समेत दो अन्य के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रयागराज ने आपराधिक मामलों में लिप्त होने के कारण ये कार्रवाई की है। पूर्व विधायक पर विभिन्न जिलों में 84 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सपा के पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्र सहित दो अन्य के शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी प्रयागराज ने आपराधिक मामलों में लिप्त होने के कारण रद्द कर दिए हैं। पूर्व विधायक पर विभिन्न जिलों में 84 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें चार में उसे सजा भी हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस विभाग की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही नवाबगंज के सुभाष उपाध्याय व खीरी थाने के लल्लू राम के भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

12 सितंबर को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। जानलेवा हमले, हत्या, हत्या की साजिश रचना, शस्त्र अधिनियम, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रंगदारी, रासुका, एससी-एसटी एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, खनन एवं खनिज अधिनियम, गैंग रेप, 7सीएलए एक्ट के कुल 84 मामले हंडिया, जार्जटाउन, सिविल लाइंस, कोतवाली, मेडिकल कॉलेज मेरठ, जैतपूरा, सराय ममरेज, फूलपुर, सुरियावां, भदोही, शिवपुर, ओराई, गोपीगंज, ज्ञानपुर आदि थाने में दर्ज हैं। जिसमें से चार में सजा भी सुनाई जा चुकी है। पिछले दिनों पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट दर्ज की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक की राइफल के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

वहीं नवाबगंज निवासी सुभाष उपाध्याय की राइफल के लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। सुभाष पर असलहे के दम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जाने का मामला है। वहीं खीरी के लल्लू राम की डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। लल्लू राम पर गजराज यादव ने खीरी थाने में बंदूक के बट से उन्हें और उनकी पत्नी को पीटने का मामला वर्ष 2020 में दर्ज कराया था जबकि बेलन नहर प्रखंड के इंजीनियर सुरेश चंद्र यादव ने वर्ष 2019 में लाल मिट्टी और मोरंग के अवैध खनन का मामला दर्ज कराया था।