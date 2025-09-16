Arms licenses of three including former SP MLA Vijay Mishra cancelled सपा के पूर्व विधायक समेत तीन के शस्त्र लाइसेंस रद्द, विजय मिश्र पर दर्ज हैं 84 मामले, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsArms licenses of three including former SP MLA Vijay Mishra cancelled

सपा के पूर्व विधायक समेत तीन के शस्त्र लाइसेंस रद्द, विजय मिश्र पर दर्ज हैं 84 मामले

सपा के पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्र समेत दो अन्य के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रयागराज ने आपराधिक मामलों में लिप्त होने के कारण ये कार्रवाई की है। पूर्व विधायक पर विभिन्न जिलों में 84 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजTue, 16 Sep 2025 08:05 PM
share Share
Follow Us on
सपा के पूर्व विधायक समेत तीन के शस्त्र लाइसेंस रद्द, विजय मिश्र पर दर्ज हैं 84 मामले

सपा के पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्र सहित दो अन्य के शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी प्रयागराज ने आपराधिक मामलों में लिप्त होने के कारण रद्द कर दिए हैं। पूर्व विधायक पर विभिन्न जिलों में 84 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें चार में उसे सजा भी हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस विभाग की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही नवाबगंज के सुभाष उपाध्याय व खीरी थाने के लल्लू राम के भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

12 सितंबर को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। जानलेवा हमले, हत्या, हत्या की साजिश रचना, शस्त्र अधिनियम, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रंगदारी, रासुका, एससी-एसटी एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, खनन एवं खनिज अधिनियम, गैंग रेप, 7सीएलए एक्ट के कुल 84 मामले हंडिया, जार्जटाउन, सिविल लाइंस, कोतवाली, मेडिकल कॉलेज मेरठ, जैतपूरा, सराय ममरेज, फूलपुर, सुरियावां, भदोही, शिवपुर, ओराई, गोपीगंज, ज्ञानपुर आदि थाने में दर्ज हैं। जिसमें से चार में सजा भी सुनाई जा चुकी है। पिछले दिनों पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट दर्ज की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक की राइफल के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में पुलिस की दबिश के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

वहीं नवाबगंज निवासी सुभाष उपाध्याय की राइफल के लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। सुभाष पर असलहे के दम पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जाने का मामला है। वहीं खीरी के लल्लू राम की डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। लल्लू राम पर गजराज यादव ने खीरी थाने में बंदूक के बट से उन्हें और उनकी पत्नी को पीटने का मामला वर्ष 2020 में दर्ज कराया था जबकि बेलन नहर प्रखंड के इंजीनियर सुरेश चंद्र यादव ने वर्ष 2019 में लाल मिट्टी और मोरंग के अवैध खनन का मामला दर्ज कराया था।

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिसमें पूर्व विधायक विजय मिश्र की राइफल का लाइसेंस भी शामिल है। जिन लोगों के खिलाफ ऐसे मामले आएंगे, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |