कानपुर के स्वदेशी पैराशूटों का जलवा, सुखोई पर फिदा हुईं 12 देशों की सेनाएं

कानपुर में बने स्वदेशी पैराशूटों का दुनिया भर में डंका बजने लगा है। सुखोई-30 के ब्रेक पैराशूट समेत ओपीएफ के अत्याधुनिक सैन्य पैराशूटों ने 12 देशों की सेनाओं को प्रभावित किया है। विदेशी सैन्य अधिकारियों ने इन उत्पादों को अपनी सेनाओं में शामिल करने की इच्छा जताई है।

UP News: यूपी के कानपुर में बने स्वदेशी पैराशूटों का दुनिया भर में डंका बजने लगा है। सुखोई-30 के ब्रेक पैराशूट समेत ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री (ओपीएफ) के अत्याधुनिक सैन्य पैराशूटों ने 12 देशों की सेनाओं को प्रभावित किया है। शिलांग में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में विदेशी सैन्य अधिकारियों ने इन उत्पादों को अपनी सेनाओं में शामिल करने की इच्छा जताई है।

कानपुर स्थित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) ने शिलांग में आयोजित दो दिवसीय भारतीय रक्षा उद्योग उपकरण प्रदर्शनी में अपने अत्याधुनिक पैराशूट और रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन किया। अभ्यास प्रगति-2026 के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में 12 मित्र देशों की सेनाओं के अधिकारियों ने जीआईएल के स्वदेशी उत्पादों में विशेष रुचि दिखाई। ओपीएफ में विकसित सुखोई-30 के पायलट एवं ब्रेक पैराशूट, पैराशूट टैक्टिकल असॉल्ट (और पीटीए-आर) सिस्टम तथा एमसीपीएस सिस्टम ने विदेशी सैन्य प्रतिनिधियों का खासपीटीए-एम ध्यान आकर्षित किया।

प्रदर्शनी में छाए रहे स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शनी के दौरान जीआईएल के स्टॉल पर विदेशी रक्षा प्रतिनिधियों और सैन्य अधिकारियों की विशेष मौजूदगी रही। सुखोई-30 के पायलट एवं ब्रेक पैराशूट, एमसीपीएस, हैवी ड्रॉप पैराशूट, एचएपी, पीटीए-एम, पीटीए-आर तथा मल्टी-पर्पज पोंचो बिवौएक जैसे उत्पाद प्रमुख आकर्षण रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने किया। जीआईएल की ओर से प्रदर्शनी में टीम का नेतृत्व अपर महाप्रबंधक अनुराग यादव और प्रबंधक प्रवीण चंद्रा ने किया।

इन्होंने दिखाई दिलचस्पी प्रदर्शनी में 12 मित्र देशों के उप सेना प्रमुखों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें श्रीलंका, वियतनाम, मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल, म्यांमार, भूटान, कंबोडिया और सेशेल्स समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इन अधिकारियों ने ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के स्वदेशी रक्षा उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई और उन्हें अपनी सेनाओं में शामिल करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

ओपीएफ के अपर महाप्रबंधक अनुराग यादव ने बताया कि 12 मित्र देशों की सेनाओं के उप सेना प्रमुखों ने हमारे पैराशूट उत्पादों में विशेष रुचि दिखाई। सुखोई-30 के ब्रेक और पायलट पैराशूट, पैराशूट टैक्टिकल असॉल्ट सिस्टम तथा एमसीपीएस सिस्टम को उन्होंने खास तौर पर सराहा। वियतनाम सहित कई मित्र देश पहले से हमारे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इन देशों से भी नए ऑर्डर प्राप्त होंगे।