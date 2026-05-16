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दरांती लेकर तेंदुए से भिड़ गया 12 साल का लोकेंद्र, बड़ी बहादुरी से खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाला

Dinesh Rathour कांठ (मुरादाबाद)
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यूपी के मुरादाबाद में 12 साल के बच्चे के साहस को देखकर हर कोई हैरान रह गई। नाले के पास घास काटने के दौरान तेंदुए ने लड़के पर हमला कर दिया। बिना डरे लड़के ने तरांती लेकर तेंदुए से भिड़ गया। लड़के ने खुद को बड़ी ही बहादुरी से तेंदुए के चंगुल से खुद को बचा लिया।

दरांती लेकर तेंदुए से भिड़ गया 12 साल का लोकेंद्र, बड़ी बहादुरी से खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाला

Moradabad News: मुरादाबाद में तेंदुओं के बढ़ते आतंक के बीच शनिवार सुबह 12 वर्षीय बालक लोकेंद्र ने अदम्य साहस की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। घास काटने गए लोकेंद्र पर पहले से घात लगाकर बैठे तेंदुए ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन बच्चा घबराने के बजाय उससे भिड़ गया। हाथ में मौजूद दरांती से उसने तेंदुए का मुकाबला किया और शोर मचाते हुए खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। घायल बालक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

घटना कांठ क्षेत्र के ग्राम मुजफ्फरपुर टांडा की है। गांव निवासी लोकेंद्र कुमार पुत्र मुनेशपाल शनिवार को अपने चचेरे भाई विकास समेत अन्य बच्चों के साथ गांव से करीब दो किलोमीटर दूर नाले के पार घास काटने गया था। उसके साथी नाले के इस पार खड़े थे, जबकि लोकेंद्र अकेले आगे बढ़कर घास काट रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया।

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अचानक हुए हमले से सहमा लड़का

अचानक हुए हमले से कुछ पल के लिए लोकेंद्र सहम जरूर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तेंदुए के पंजों और जबड़ों से खुद को बचाने के लिए उसने हाथ में मौजूद दरांती से वार करना शुरू कर दिया। बालक के शोर मचाने पर आसपास मौजूद बच्चे और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। लोगों की आहट और विरोध का सामना होते ही तेंदुआ लोकेंद्र को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला।जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक लोकेंद्र गंभीर रूप से घायल हो चुका था। खून से लथपथ हालत में उसे गांव लाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। हर कोई बालक की बहादुरी की चर्चा करता नजर आया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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गांव में चर्चा का विषय बनी बहादुरी

कांठ। खून से लथपथ लोकेंद्र जब गांव पहुंचा, तो उसकी आपबीती सुन हर कोई दंग रह गया। ग्रामीणों ने उसकी सूझबूझ और जांबाजी की जमकर सराहना की। उसे तत्काल एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफर कर दिया है।

दो महीने में 9 लोग हुए शिकार, दहशत में ग्रामीण

कांठ क्षेत्र में वन्यजीवों का आतंक अब बेकाबू होता जा रहा है। पिछले दो माह के भीतर मिश्रीपुर, राजीपुर खादर, फत्तेहपुर बिश्नोई और सलेमपुर जैसे गांवों में तेंदुआ सात बच्चों समेत 9 लोगों को शिकार बना चुका है। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने टीम के साथ मौके पर कांबिंग तो की, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। वन विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से तेंदुए मैदानी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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