यूपी में सेना के जवानों को फ्लैट खरीदने पर मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट, बस करना होगा ये काम

आवास विकास परिषद की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैटों को सशस्त्र सेनाओं के जवानों को 20 प्रतिशत छूट पर बेचा जाएगा। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के 50 से अधिक रिटायर अधिकारियों व इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी की पेंशन से 50 प्रतिशत की कटौती होगी तो किसी से रकम वसूली जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने जिन 62 प्रस्तावों को रखा था, उनमें से अधिकांश को बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

परिषद के सचिव डॉ. नीरज शुक्ला, उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा, चंदन पटेल तथा सहायक आवास आयुक्त डीके सिंह ने बोर्ड में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद अब सशस्त्र सेनाओं के जवानों को अपने रिक्त फ्लैटों पर 20 प्रतिशत की छूट देगा। यह छूट 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर मिलेगी। 61 से 90 दिन के भीतर पूरा भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि 91 से 120 दिन के भीतर पूरा भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का बोर्ड ने फैसला लिया है। इन फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा जाएगा।

3 माह में स्कूल भूखंड पर निर्माण नहीं शुरू किया तो जब्त होगा प्लॉट और पैसा आवास विकास परिषद ने अवध विहार, वृंदावन सहित विभिन्न योजनाओं में स्कूलों के भूखंड खरीदने वालों को चेतावनी दी है। भूखंड खरीदने के बाद लोग स्कूल-कॉलेज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आवास विकास परिषद ने फैसला किया है कि जिन लोगों ने भूखंड खरीदे हैं, यदि वे तीन महीने में निर्माण शुरू नहीं करते हैं तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। भूखंड परिषद अपने कब्जे में ले लेगा और पैसा भी जब्त हो जाएगा। लखनऊ की अवध विहार वृंदावन योजना में ऐसे सात स्कूल भूखंड लोगों ने खरीदे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 20 से ज्यादा है। आवास विकास परिषद ने वृंदावन योजना में आईटी सिटी के लिए सात भूखंड आरक्षित किए हैं। ये भूखंड बिक नहीं रहे हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ है। अब इनकी कीमत में केवल 0.9प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

संपत्तियां आरक्षित दर पर बेची जाएंगी नीलामी में न बिक पाने वाली संपत्तियों की कीमतें भी कम की जाएंगी। इसके लिए उन्हें आरक्षित दर पर निर्धारित किया जाएगा और फिर नीलामी में लगाकर बेचा जाएगा। इसके बाद इन्हें बेचने में यह बाध्यता नहीं रहेगी कि इनकी अधिकतम बोली कितनी तक गई थी। हालांकि ऐसी संपत्तियों को चार बार नीलामी में लगाना अनिवार्य होगा।

पांच छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं लाएगा आवास विकास आवास विकास परिषद चित्रकूट, मऊ, गाजीपुर, प्रतापगढ़ तथा बांदा में नई आवासीय योजनाएं लाएगा। इन शहरों में आवासीय योजनाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। इनके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत जमीन के लिए शासन से बजट लेने की भी मंजूरी बोर्ड ने दे दी है।

35 वर्ग मीटर का मिलेगा व्यावसायिक भूखंड आवास विकास परिषद की गाजियाबाद स्थित वसुंधरा योजना में विस्थापित किसानों को अब 35 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इन्हें वर्तमान दर पर किसानों को दिया जाएगा। पहले इन्हें 20 से 50 वर्ग मीटर के भूखंड देने का बोर्ड से फैसला हुआ था, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने केवल 20 वर्ग मीटर के ही भूखंड काटे थे, जिसे किसान लेने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अब किसानों को 35 वर्ग मीटर के भूखंड देने का फैसला हुआ है।

परिषद कर्मियों को मिला महंगाई भत्ता आवास विकास परिषद के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही वेतन पुनर्निर्धारण के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है।

वृंदावन में बनेंगे 240 नए फ्लैट आवास विकास परिषद अपनी वृंदावन योजना के सेक्टर-12 में स्थित अरावली एन्क्लेव बहुमंजिला योजना में 240 नए फ्लैट बनाएगा। इन फ्लैटों का निर्माण वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन उस समय बिक्री कम होने के कारण काम बीच में रोक दिया गया था। तभी से निर्माण कार्य रुका हुआ था। अब शुक्रवार को बोर्ड ने इन 240 फ्लैटों को पुरानी दर पर ही पूरा करने का फैसला लिया है, जिससे अधूरे फ्लैट तैयार हो सकेंगे