एक लाख फॉलोअर्स वाली अरिशा का हनी ट्रैप; नैनीताल में दोस्ती, इंटीमेट वीडियो बनाकर 55000 ऐंठे

संभल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरिशा समेत तीन नामजद आरोपियों पर युवक को प्रेमजाल में फंसाकर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 55 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर नोटरी समझौते समेत सभी साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।

संभल जिले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके साथियों पर युवक को प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने तथा उससे हजारों रुपये की अवैध वसूली करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने महिला इन्फ्लुएंसर समेत तीन नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरी सराय निवासी 22 वर्षीय शाहरुख शहर में एक फास्ट फूड सेंटर संचालित करता है।

नैनीताल में दोस्ती फिर इंटीमेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शाहरुख ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि करीब तीन वर्ष पहले नैनीताल यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात दीपा सराय निवासी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरिशा से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी युवती ने उसकी जानकारी के बिना उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो तैयार कर लिए। शाहरुख के अनुसार, इसके बाद अरिशा ने अपने साथी अनस और शुऐब के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, 55 हजार वसूले आरोप है कि फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उससे किस्तों में 55 हजार रुपये वसूल लिए गए। पीड़ित का कहना है कि रकम देने के बाद भी आरोपियों की मांग लगातार बढ़ती रही और वे बार-बार अधिक पैसे देने का दबाव बनाते रहे। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि वर्ष 2023 में दोनों पक्षों के बीच विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से स्टाम्प पेपर पर एक लिखित समझौता किया गया था, जिसे नोटरी भी कराया गया था। शाहरुख का दावा है कि उस समझौते में आरोपियों ने लगाए गए आरोपों को झूठा स्वीकार किया था। इसके बावजूद कथित रूप से धमकियां और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ। लगातार मानसिक प्रताड़ना और पैसों की मांग से परेशान होकर उसने आखिरकार पुलिस की शरण ली।