आजम खान से जुड़े भड़काऊ भाषण मामले में बहस पूरी, 11 नवंबर को आएगा फैसला

संक्षेप: सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन सहायक रिटर्निंग आफीसर और तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ रामपुर की सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। सपा नेता आजम खान वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

इसमें आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थीं साथ ही मतदाताओं को भी उकसाया था। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला। यहां अभियोजन पक्ष की बहस पहले ही हो चुकी थी। अब बचाव पक्ष की बहस भी पूरी हो गई है। इस केस में अदालत ने निर्णय के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

आजम खान के अधिवक्ता बीमार, सुनवाई टली पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में आरोपी अब्दुल्ला और आजम खान के अधिवक्ता बीमार पड़ गए। उनकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति लगाई है। कोर्ट ने बहस के लिए सात नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

सेना पर विवादित बयान मामले में सुनवाई टली रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ सेना पर विवादित बयान के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज मुकदमें में सोमवार को सुनवाई टल गई। अब इस केस में 17 नवंबर को सुनवाई होगी।