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शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच हुई कहासुनी, एक युवक की गोली मारकर हत्या, तीन गिरफ्तार

By Dinesh Rathour
सीतापुर
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सीतापुर में मंगलवार की देर रात अलग-अलग मामलों में हुई दो हत्याओं से शहर में सनसनी फैल गई। पहली घटना में सफाईकर्मी की गोली मारकर हत्या की गई। इस घटना के दो घंटे के भीतर ही दोस्तों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।

sitapur murder
सलमान की गोली मारकर हत्या

Sitapur Murder: यूपी के सीतापुर जिले में अलग-अलग हुई दो लोगों की गोली मारकर हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। इमलिया सुल्तानपुर इलाके में समधी की गोली मारकर हत्या की घटना के दो घंटे के भीतर ही शहर कोतवाली इलाके में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक दोस्त को गोली मार दी। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिवार की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने पांच दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार दो आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

शहर कोतवाली के मुंशीगंज निवासी सलमान (35) मंगलवार रात अपने दोस्तों आफाक, नौशाद, नीतीश, रजत मिश्रा व भैरव मिश्रा के साथ घूमने निकला था। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 12 बजे सभी लोग मुंशीगंज इलाके में शराब पीने के लिए एकत्र हुए थे। इस बीच आपस में उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपियों ने सलमान पर फायर झोंक दिया। गोली लगने से सलमान खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुन आसपास हड़कंप मच गया। सलमान की हालत गंभीर देख आरोपी मौके से भाग निकले।

लखनऊ में युवक ने तोड़ा दम

सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने सलमान को जिला अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने सलमान की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार कर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जहां सलमान ने दम तोड़ दिया। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह के मुताबिक परिवार की तहरीर पर आरेापी आफाक, नौशाद, नीतीश, रजत मिश्रा व भैरव मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकमदा दर्ज कर लिया गया है। जिसमें से आफाक, नौशाद व नीतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, फरार रजत मिश्रा और भैरव मिश्रा की तलाश में दबिश दी जा रही है।

सीतापुर में सफाईकर्मी की गोली मार कर हत्या

वहीं दूसरा हत्या का मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र से आया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि बेला खुर्द निवासी विजय विक्रम (55) बीती देर रात अपने घर वापस लौट रहे थे कि बेलामऊ एवं धुलाई खुर्द गांव के बीच घात लगाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम के साथ-साथ उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया एवं उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होने बताया कि मृतक के समधी बदलू समेत अन्य लोगों पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक के बेटे ने अभी छह माह पूर्व बदलू की बेटी से प्रेम विवाह किया था, इसी से दोनों परिवारों में रंजिश चली आ रही थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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