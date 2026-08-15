दरारें देखकर खाली कराया इलाका, बंद कराई गईं दुकानें, ताश के पत्ते की तरह बिखर गई पुरानी इमारत
मुजफ्फरनगर में वर्षों पुरानी इमारत में अचानक से दरार आ गईं। इमारत में दरारें देखकर पुलिस को सूचना दी गई और इलाके के लोगों को अलर्ट करते हुए सभी को घरों से बाहर निकलने को कहा गया। कुछ ही देर बाद इमारत जमीदोज़ हो गई। जिससे बड़ा हादसा टल गया।
Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ के मोहल्ला बुध बाजार में वर्षों से जर्जर हालत में खड़ी पुरानी इमारत में दरारें देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस जर्जर इमारत के चारों ओर लोगों के मकान बने हुए थे। शनिवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि जर्जर इमारत में कुछ दरारें पड़ गई हैं। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और इमारत के आसपास की दुकानों को बंद कराया। प्रकरण से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना पर एसडीएम रश्मि लांबा भी मौके पर पहुंचीं।
नगर पंचायत चेयरमैन डॉ आबिद हुसैन एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इससे पूर्व अधिकारी कुछ योजना बनाते उससे पहले ही इमारत दरकने लगी और भर भराकर तेज आवाज के साथ ढह गई। कस्बे के समीर हसन ने बताया कि इस पुरानी इमारत को सैयद उमर अली खान ने बनवाया था। इस दरवाजे के चारों तरफ एक महल हुआ करता था और इसके बनने की तारीख 1208 के आसपास है। उन्होंने बताया कि सैयद उमर अली खान, बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में वजीर थे और उस जमाने में गंगा और जमुना के बीच में एक सूबा हुआ करता था, जिसको सूबा ए दोआब कहा जाता था। इस सूबे के अली खान गवर्नर थे और उनकी छावनी गांव ढ़ासरी में थी।
स्कूल का छज्जा गिरने से आठ वर्षीय बच्चे की मौत
वहीं दूसरी ओर संभल में जिले के मदाला फतहपुर गांव में शनिवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान स्कूल का छज्जा गिरने से आठ साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्चे पड़ोस के थे जो कार्यक्रम देखने आए थे। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए, वहीं, मृत बच्चे के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
हादसे के समय स्कूल में चल रहा था कार्यक्रम
पुलिस के मुताबिक, अल हसन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और ध्वजारोहण के बाद बच्चे प्रस्तुति दे रहे थे जिसे देखने आसपास के घरों के बच्चे भी आए थे। पुलिस के अनुसार कुछ बच्चे मुख्य गेट पर बने छज्जे पर चढ़ गए जिसके चलते भार ज्यादा होने पर छज्जा भरभराकर गिर गया और मलबे में तीन बच्चे दब गए। पुलिस ने बताया कि इस घटना में निजाम (आठ) पुत्र नईम की मौत हो गई, जबकि सैफ अली (11) और शैदाना (10) घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।