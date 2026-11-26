हम गठबंधन के साझेदार हैं या आपके नौकर? सीट शेयरिंग को लेकर सपा पर भड़के इमरान मसूद
सपा द्वारा कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों पर सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई। सपा पर भड़के इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि हम गठबंधन के साझेदार हैं आपके नौकर नहीं हैं। सभी फैसले मिलकर लेने चाहिए।
Imran Mashood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी के साथ 'जीएंगे और मरेंगे', इसके अलावा उनका कोई दूसरा ध्येय या लक्ष्य नहीं है। सपा द्वारा कांग्रेस को 26 सीट दिए जाने की खबरों पर भड़के इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस बराबर की साझेदार है, कोई 'नौकर' नहीं। मसूद का यह बयान उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर करने के एक दिन बाद आया है।
मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि सपा ने जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें सहारनपुर भी शामिल है जो उनका लोकसभा क्षेत्र है। उन्होंने सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर जारी बातचीत पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) में फैसले लेने और उनकी जानकारी सार्वजनिक करने के तरीके पर सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि वह अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं और उसके हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे।
कांग्रेस के साथ जिऊंगा और मरूंगा
उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा हूं और अपनी पार्टी के साथ जिऊंगा, मरूंगा और रहूंगा। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद या लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस को 26 सीट दिए जाने संबंधी खबरों पर अपनी आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर मसूद ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस बराबर की साझेदार है, कोई 'नौकर' नहीं। उन्होंने कहा, ‘मैं और क्या कहूं? आप (सपा) पहले सूची जारी कर देते हैं और फिर सीट छोड़ने की बात करते हैं। क्या हम गठबंधन के साझेदार हैं या आपके नौकर? क्या हमने आपसे अपने लिए ये सीट छोड़ने को कहा था? हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन अब आदेश जारी कर दिया गया है कि हमें उन चर्चाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।’सपा ने मंगलवार रात जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उनमें से चार पर फिलहाल उसके विधायक हैं। इनमें सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, बेहट से उमर अली खान और अमरोहा से महबूब अली शामिल हैं। ये सभी सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। पांचवीं सीट ललितपुर (बुंदेलखंड) की है, जहां से सपा ने ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया है।
गठबंधन का मतलब सभी फैसले मिलकर लिए जाएं
सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल रहे मसूद ने सवाल किया कि यदि अंत में सीट की सूची एकतरफा ही जारी करनी थी, तो फिर बातचीत करने का क्या औचित्य था? सपा की ओर से बृहस्पतिवार को घोषणापत्र जारी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'यह उनका फैसला है। मैं इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? गठबंधन का मतलब है कि संयुक्त संवाददाता सम्मेलन हों और सभी फैसले मिलकर लिए जाएं। यदि यहां कुछ अलग हो रहा है, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।' मसूद ने कांग्रेस के प्रस्तावित 'संविधान रक्षा मार्च' की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'यदि अनुमति नहीं दी जाती है, तो मैं क्या कह सकता हूं? जिस संविधान ने आपको सत्ता तक पहुंचाया है, उसी संविधान को आप कुचलना चाहते हैं।'
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।