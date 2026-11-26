सपा द्वारा कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों पर सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई। सपा पर भड़के इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि हम गठबंधन के साझेदार हैं आपके नौकर नहीं हैं। सभी फैसले मिलकर लेने चाहिए।

Imran Mashood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी के साथ 'जीएंगे और मरेंगे', इसके अलावा उनका कोई दूसरा ध्येय या लक्ष्य नहीं है। सपा द्वारा कांग्रेस को 26 सीट दिए जाने की खबरों पर भड़के इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस बराबर की साझेदार है, कोई 'नौकर' नहीं। मसूद का यह बयान उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर करने के एक दिन बाद आया है।

मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि सपा ने जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें सहारनपुर भी शामिल है जो उनका लोकसभा क्षेत्र है। उन्होंने सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर जारी बातचीत पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) में फैसले लेने और उनकी जानकारी सार्वजनिक करने के तरीके पर सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि वह अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं और उसके हितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे।

कांग्रेस के साथ जिऊंगा और मरूंगा उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा हूं और अपनी पार्टी के साथ जिऊंगा, मरूंगा और रहूंगा। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद या लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस को 26 सीट दिए जाने संबंधी खबरों पर अपनी आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर मसूद ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस बराबर की साझेदार है, कोई 'नौकर' नहीं। उन्होंने कहा, ‘मैं और क्या कहूं? आप (सपा) पहले सूची जारी कर देते हैं और फिर सीट छोड़ने की बात करते हैं। क्या हम गठबंधन के साझेदार हैं या आपके नौकर? क्या हमने आपसे अपने लिए ये सीट छोड़ने को कहा था? हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन अब आदेश जारी कर दिया गया है कि हमें उन चर्चाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।’सपा ने मंगलवार रात जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उनमें से चार पर फिलहाल उसके विधायक हैं। इनमें सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, बेहट से उमर अली खान और अमरोहा से महबूब अली शामिल हैं। ये सभी सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। पांचवीं सीट ललितपुर (बुंदेलखंड) की है, जहां से सपा ने ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया है।