रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले बोर्ड क्या मानवाधिकार है? NER को आयोग का नोटिस; जानें डिटेल

किसी रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले बोर्ड न हो तो निश्चित ही यात्रियों को काफी मुश्किल होगी। अब ऐसे एक मामले में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वोत्तर रेलवे को नोटिस जारी किया है। 30 जून को जारी किए गए इस नोटिस में एनईआर के उच्चाधिकारी को 15 सितंबर को आयोग में उपस्थित होने को कहा गया है।

Railway News : किसी रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले बोर्ड का होना एक सुविधा है लेकिन क्या यह आपके मानवाधिकारों के दायरे में भी आता है? ऐसा ही एक प्रश्न खड़ा हो गया है वाराणसी मंडल के औड़िहार स्टेशन के ताजा वाकये से। यहां कोच डिस्प्ले बोर्ड न होने से एक महिला यात्री को पेश आई दिक्कत पर केन्द्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को नोटिस जारी किया है। पिछले 30 जून को जारी किए गए इस नोटिस में एनईआर के उच्चाधिकारी को 15 सितंबर को आयोग में उपस्थित होने को कहा गया है। एनईआर प्रशासन जवाब देने की तैयारी करने में जुट गया है।

दरअसल, गाजीपुर की रहने वाली महिला अधिवक्ता वर्तिका अग्रवाल कुछ समय पूर्व औड़िहार स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आई थीं। प्लेटफार्म पर कोच डिस्प्ले बोर्ड न होने से वह यह नहीं समझ सकीं कि उनका कोच कहां आएगा। उनके साथ दो छोटे बच्चे और सामान भी था। ऐसे में उन्हें कोच की लोकेशन ढूंढने में काफी असुविधा हुई। पत्र में महिला यात्री ने यह भी शिकायत की है कि स्टेशन पर महज दो मिनट ट्रेन का ठहराव होने से उनके साथ ही कई अन्य यात्रियों को दिक्कत हुई। इस शिकायत पर केन्द्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वोत्तर रेलवे को नोटिस जारी कर कहा है कि यह काफी गंभीर मामला है। इसे नजरअंजाद नहीं किया जा सकता है। आयोग ने पूर्वोत्तर रेलवे के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को 15 सितंबर को 11 बजे तक आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

एनटीईएस डिस्प्ले सिस्टम से मिलती है कोच की सही जानकारी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) से कनेक्ट कोच डिस्प्ले बोर्ड बोगियों की सटीक जानकारी देते हैं। गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर एनटीईएस कोच डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है। बाकी प्लेटफार्म पर भी लगाने की कवायद चल रही है।