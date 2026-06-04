यूपी में नक्शा पास कराने का बड़ा खेल! लखनऊ-कानपुर में पास कर दिए 2200 नक्शे
कानपुर और लखनऊ की जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने को लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ है। यूपी में सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पंचायतों में नक्शा पास कराने को लेकर मनमानी हुई है। इसका फायदा बिल्डरों ने उठाया।
UP Zila Panchayat: यूपी में नक्शा पास कराने को लेकर जिला पंचायतों का बड़ा खेल सामने आया है। नक्शा पास कराने में यूपी की दो जिला पंचायतों ने खूब मनमानी की है। इनमें सबसे ज्यादा फायदा बिल्डरों ने उठाया है। लखनऊ और कानपुर की बात करें तो 2200 से अधिक नक्शे पाए किए गए। जांच में यह भी बात सामने आई है कि भू-उपयोग से इतर 1500 से अधिक नक्शे पास किए गए हैं। शासन द्वारा नीति तय होने के बाद अब इन नक्शों को विनयमित करने की दिशा में काम शुरू होगा।
यूपी में विकास प्राधिकरण और जिला पंचायतों के बीच नक्शा पास करने को लेकर विवाद काफी समय से चला आ रहा था। रोक के बाद भी जिला पंचायतें विकास क्षेत्रों में मनमाने तरीके से नक्शा पास करती रहीं। सबसे अधिक फायदा बिल्डरों ने उठाया। उन्होंने जिला पंचायतों से नक्शा पास कराते हुए शहरी सीमा से सटे गांवों में धड़ाधड़ खूब टाउनशिप बसाईं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अनियोजित विकास काफी तेजी से होते चले गए। ऐसी टाउनशिप की वजह से निकाय और विकास प्राधिकरणों पर जरूरत के आधार पर सड़क के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं देने का दबाव बढ़ा है।
जिला पंचायतों को लेकर मुख्य सचिव ने की थी मीटिंग
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नक्शा पास करने के विवाद को लेकर बैठक हुई थी। इसमें आवास विभाग द्वारा केवल दो शहरों लखनऊ और कानपुर जिला पंचायतों द्वारा पास किए गए नक्शे के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि लखनऊ में वर्ष 2010 से 2025 तक 1555 और कानपुर में वर्ष 2016 से 2024 तक करीब 700 नक्शे पास किए गए। प्रदेश के अन्य जिलों की पंचायतों द्वारा तो नक्शा पास करने के बारे में जानकारी तक नहीं दी। आवास विभाग ने मुख्य सचिव की बैठक में यह भी बताया कि इन दोनों शहरों में तय भू-उपयोग के आधार पर नक्शा पास करने में मनमानी की गई है।
पार्क, खुले स्थल, हरित क्षेत्रों में भी पास किए गए नक्शे
जिला पंचायतों द्वारा नक्शा पास करते समय मास्टर प्लान के प्रस्तावों का संज्ञान भी नहीं लिया जाता है। पार्क, खुले स्थल, हरित क्षेत्रों में भी नक्शे पास किए गए हैं। जिला पंचायतों ने 8.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक में नक्शा पास किया है। नक्शा पास करते समय अग्नि शमन, वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र न लिए जाने की शिकायतें भी हैं। भूकंपरोधी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी के प्रावधानों का पालन न किए जाने की भी शिकायतें हैं। मुख्य सचिव द्वारा कई बैठकों के बाद दिए गए सुझाव के बाद आवास विभाग द्वारा नई नीति तय की गई है। इस नीति को जिला पंचायतों द्वारा पालन किया जाएगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।