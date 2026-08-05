मनमानी वसूली और 18 यूनिट खून..., चाकू से घायल किशोर की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा

परिवारीजनों का आरोप है कि एक एंबुलेंस ड्राइवर उन्हें एक निजी अस्पताल में ले गया। वहां किशोर को भर्ती कर लिया। अस्पताल के कहने पर रात भर में करीब 18 यूनिट खून की व्यवस्था की गई। डॉक्टरों ने चार से पांच घंटे तक ऑपरेशन किया। इसके बाद भी किशोर की जान नहीं बची।

उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक गांव में विवाद के दौरान 16 साल के एक लड़के को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल लड़के को उसके परिवार के लोग एक निजी अस्पताल में ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार को किशोर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवारवालों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अस्पताल पर मनमानी वसूली और 18 यूनिट खून लेने के बावजूद इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर भाटपार सीओ, भटनी एसओ और सदर कोतवाल दर्जनों पुलिस कर्मियों के साथ अस्पताल पर पहुंच गए। कुछ ही देर में मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ लग गई। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम लेकर जाने से रोक दिया। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने समझा- बूझाकर भीड़ को किसी तरह शांत कराया।

देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र की दक्षिणी रेलवे कॉलोनी के रहने वाले सागर उर्फ भूवर (उम्र 16 साल) के परिवारीजनों के अनुसार मंगलवार रात करीब नौ बजे गांव में हुए विवाद के दौरान एक युवक ने सागर पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सागर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन-फानन में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक इलाज के बाद सागर की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर भेजने की सलाह दी।

परिवारीजनों का आरोप है कि उसी दौरान एक निजी एंबुलेंस ड्राइवर उन्हें समझाकर शहर के सलेमपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले गया। अस्पतालवालों ने किशोर को भर्ती कर लिया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल के कहने पर रात भर में करीब 18 यूनिट खून की व्यवस्था की गई। डॉक्टरों ने चार से पांच घंटे तक ऑपरेशन किया। लेकिन बुधवार को उसकी मौत हो गई। परिवारीजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण किशोर की मौत हुई। इसकी जानकारी होते ही किशोर के परिवारीजन और रिश्तेदार, अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे।