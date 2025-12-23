पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था वंदे मातरम, सदन में बोलीं आराधना मिश्रा

संक्षेप: राष्ट्र गीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि भाजपा को इस गीत के नाम पर राजनीति बंद करके देश से माफी मांगनी चाहिए। 1937 में कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।

यूपी विधानसभा में राष्ट्र गीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि भाजपा को इस गीत के नाम पर राजनीति बंद करके देश से माफी मांगनी चाहिए। 1937 में वह कांग्रेस का ही अधिवेशन था जहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।

आराधना मिश्रा ने कहा कि भाजपा और उनका मातृ संगठन आरएसएस का न तो कभी वंदे मातरम से लेना देना रहा और न देश की आजादी से मतलब रहा। आज ये राष्ट्र गीत के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। भाजपा झूठ बोलती है कि गीत के शताब्दी वर्ष पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 30 दिसंबर 1976 को डाक टिकट जारी किया था। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम गाना हर स्कूल में कल्याण सिंह सरकार ने अनिवार्य कर दिया था तब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अगर भाजपा का आज वंदे मातरम पर प्रेम उमड़ रहा है तो पहले उसे कल्याण सिंह सरकार में अधिनियम वापस लेने पर माफी मांगनी चाहिए।

वंदे मातरम पर राजनीति नहीं, राष्ट्र भक्ति की बात: रघुराज वहीं, उत्तर प्रदेश विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में जनसत्तादल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम किसी दल, धर्म या मजहब का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का प्रतीक है। जिस पर किसी भी प्रकार की संकीर्ण राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती।