पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था वंदे मातरम, सदन में बोलीं आराधना मिश्रा

संक्षेप:

राष्ट्र गीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि भाजपा को इस गीत के नाम पर राजनीति बंद करके देश से माफी मांगनी चाहिए। 1937 में कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।

Dec 23, 2025 05:34 am ISTPawan Kumar Sharma विशेश संवाददाता, लखनऊ
यूपी विधानसभा में राष्ट्र गीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि भाजपा को इस गीत के नाम पर राजनीति बंद करके देश से माफी मांगनी चाहिए। 1937 में वह कांग्रेस का ही अधिवेशन था जहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।

आराधना मिश्रा ने कहा कि भाजपा और उनका मातृ संगठन आरएसएस का न तो कभी वंदे मातरम से लेना देना रहा और न देश की आजादी से मतलब रहा। आज ये राष्ट्र गीत के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं। भाजपा झूठ बोलती है कि गीत के शताब्दी वर्ष पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 30 दिसंबर 1976 को डाक टिकट जारी किया था। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम गाना हर स्कूल में कल्याण सिंह सरकार ने अनिवार्य कर दिया था तब पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अगर भाजपा का आज वंदे मातरम पर प्रेम उमड़ रहा है तो पहले उसे कल्याण सिंह सरकार में अधिनियम वापस लेने पर माफी मांगनी चाहिए।

वंदे मातरम पर राजनीति नहीं, राष्ट्र भक्ति की बात: रघुराज

वहीं, उत्तर प्रदेश विधान सभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में जनसत्तादल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम किसी दल, धर्म या मजहब का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की चेतना का प्रतीक है। जिस पर किसी भी प्रकार की संकीर्ण राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती।

संबोधन के शुरुआत में राजा भैया ने कहा यह पक्ष और विपक्ष से ऊपर है, पूरे सदन की साझा भावना का प्रतिनिधित्व करता है। वंदे मातरम पर परिहास या हल्की टिप्पणी देश की ऐतिहासिक स्मृतियों और शहीदों के बलिदान का अपमान है। अनगिनत क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके अंतिम शब्द भी यही थे। ऐसे में इस गीत के प्रति किसी भी तरह की असंवेदनशीलता राष्ट्रीय चेतना पर आघात है। विधानसभा की कार्रवाई के शुरुआत जब वंदे मातरम गूंजता है तो वह केवल औपचारिकता नहीं ब्लकि यह घोषणा होती है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
