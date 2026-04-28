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चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई नियुक्तियां अवैध, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका की खारिज

Apr 28, 2026 09:20 pm ISTDeep Pandey प्रयागराज, विधि संवाददाता।
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चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई नियुक्तियां अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने वाराणसी स्थित एक जूनियर हाईस्कूल के दो कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया है।

चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई नियुक्तियां अवैध, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की याचिका की खारिज

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी नियुक्तियां जिनमें निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने वाराणसी स्थित एक जूनियर हाईस्कूल के दो कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया है। लक्ष्मी शंकर तिवारी और एक अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) के 20 दिसंबर 2014 के आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही उन्होंने वेतन भुगतान और सेवा में हस्तक्षेप न करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे 1980 से विद्यालय में क्रमशः चपरासी और लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति को बाद में गलत तरीके से बदला गया।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों में गंभीर विरोधाभास प्रस्तुत किए। पहले उन्होंने नियुक्ति वर्ष 1977 बताया, जबकि बाद में इसे 1980 कर दिया। अदालत ने इसे तथ्य छिपाने और गुमराह करने का प्रयास बताया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत राहत मांगने वाले को “स्वच्छ हाथों” के साथ आना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा कि एक याचिकाकर्ता की नियुक्ति कथित रूप से उस समय हुई जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। नाबालिग की नियुक्ति कानूनन पूरी तरह अवैध और शून्य होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक नियमोंजैसे विज्ञापन जारी करना, चयन समिति का गठन और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का पालन नहीं किया गया। ऐसे में नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता।

रिकॉर्ड में पेश दस्तावेजों में भी भारी विसंगतियां

रिकॉर्ड में पेश दस्तावेजों में भी भारी विसंगतियां पाई गईं। एक ही संदर्भ संख्या वाले अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग जानकारी होने से उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठे। कोर्ट ने इसे संभावित हेरफेर और फर्जीवाड़े का संकेत माना। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक नियुक्ति वैध और स्वीकृत न हो, तब तक राज्य सरकार से वेतन का दावा नहीं किया जा सकता। चूंकि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की वैधता साबित नहीं कर सके, इसलिए वे वेतन के हकदार नहीं हैं।

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इस मामले में भी कड़ा रुख

उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए पिक एंड चूज (चुनिंदा कार्रवाई) की नीति पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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