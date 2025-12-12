अपॉइंटमेंट लेटर फर्जी, ट्रेनिंग भी नकली; सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठग लिए 5 लाख

संक्षेप: एक छात्र के साथ सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन जालसाजों ने युवक से रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और लखनऊ में नकली ट्रेनिंग भी कराई। वे 10 साल तक झांसा देते रहे मगर नौकरी नहीं मिली।

यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन जालसाजों ने युवक से रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और लखनऊ में नकली ट्रेनिंग भी कराई। इसके बाद 10 साल तक झांसा देते रहे मगर नौकरी नहीं मिली। अब रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के प्रज्ञानगर नई कालोनी निवासी देव प्रकाश पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने पीपीगंज भरोहिया निवासी प्रभाकर मिश्र उर्फ रिंकू, शाहपुर एल्युमिनियम फैक्ट्री रोड, कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी निवासी अखिलेश दूबे, और देवरिया के एकौना (रकहट) निवासी दुर्गेश पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

देव प्रकाश के मुताबिक वर्ष 2015 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान उसके रिश्तेदार प्रभाकर मिश्र ने सचिवालय में नौकरी लगाने का दावा किया। पांच लाख रुपये में नौकरी तय होने की बात कहकर प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी ले ली। 10 जून 2015 को प्रभाकर और उसके साथ अखिलेश घर पहुंचे और एक लाख रुपये अखिलेश के खाते में तथा 49,500 रुपये अपने खाते में जमा कराने को कहा। 14 जून को दोनों ने उन्हें यूपी डेस्को कंप्यूटर ऑपरेटर का फर्जी नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें 30 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन और 8 अगस्त को ज्वाइनिंग की तारीख दर्ज थी। थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ ने बताया कि तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

कार से ले गए लखनऊ दिलाई फर्जी ट्रेनिंग देव प्रकाश ने कहा,दोनों आरोपी कार से उन्हें लखनऊ ले गए। हुसड़िया चौराहा स्थित होटल में देवरिया का दुर्गेश पांडेय आया, जिसे दोनों ने सचिवालय का अधिकारी बताया। देव प्रकाश ने उसे 3.50 लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि तीनों ने उन्हें वहीं के एक सेंटर पर 15 दिन की कथित ट्रेनिंग कराई। 3-4 दिन बाद पता चला कि ट्रेनिंग फर्जी है। फोन मिलाने पर तीनों के नंबर बंद मिले।