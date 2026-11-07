पहले रामभक्तों से माफी मांग लें, फिर अयोध्या आएं, अखिलेश के रामलला दर्शन प्लान पर बोले योगी
अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने दिसंबर में अखिलेश के रामलला दर्शन वाले प्लान पर तंस कसते हुए कहा, पहले रामभक्तों से माफी मांग लें, फिर अयोध्या आएं।
CM Yogi In Ayodhya: 10वें दीपोत्सव पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने अखिलेश यादव के अयोध्या आने पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जिन्होंने अयोध्या को अपमानित करने का काम किया, जिनकी सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, वह अब राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर अयोध्या आ रहे हैं तो वह पहले रामभक्तों और संतों से माफी मांग लें।
सपा पर हमलावर हुए सीएम योगी ने कहा, जो लोग अयोध्या की गलियों को रक्तरंजित करते थे, आज वह भी अपने लोग का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है उन लोगों पर जब वह किसी कथा में जाते हैं तो उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि कथा है या मुशायरा है। उन्होंने कहा, हमारे यहां कथाओं की अपनी मर्यादा है, उसकी पवित्र परंपरा है। सीएम योगी ने कहा, जिन लोगों ने अयोध्या को उपेक्षित किया था, अपमानित किया था, रामभक्तों पर गोलियां चलाई थीं, संतों पर लाठीचार्ज करवाया था वे लोग अयोध्या आएं जरूर लेकिन माफी मांग करके आएं। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए सीएम योगी ने कहा, रामभक्तों और संतों से एक बार वह माफी मांगें। अपने कृत्यों से पश्चाताप कर लें। हमारे प्रभु सबको माफ करेंगे। लेकिन अहंकारी सत्ता को समाप्त करने में प्रभु क्षण नहीं लगाते हैं।
अयोध्या में कभी नहीं लगेगा कर्फ्यू
सीएम योगी ने कहा, अयोध्या अब कभी कर्फ्यू के दायरे में नहीं आएगी। अब अयोध्या को कोई उपेक्षित नहीं कर पाएगा। अयोध्या के संतों को कोई अपमानित नहीं कर पाएगा और न ही कोई राम भक्तों पर गोली चला पाएगा। सीएम योगी ने सपा सरकार के समय को याद करते हुए कहा, पहले अयोध्या को तीन घंटे बिजली मिलती थी। आज अयोध्या देश की स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी भी है। आज अयोध्या के पास धर्म पथ, भक्ति पथ श्रीराम पथ, जनमभूमि पथ के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। पहले अयोध्या में आने पर अंकुश लगता था।
अयोध्या हमारी वैचारिक विजय
सीएम योगी ने कहा, आजादी के बाद से लगातार अयोध्यावासियों की उपेक्षा हुई है। अब अयोध्या के विकास को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे है। अयोध्या हमारी वैचारिक विजय है। सीएम योगी ने कहा, राम ने सबको अपनाया था। लेकिन कोई मारीच बनकर आता है तो वह राम के बाणों से बच भी नहीं पाएगा। राममंदिर परिसर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन ऐसा है, जो नहीं है, यहां सभी विराजमान हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या में आने वाले लोगों पर बाल्मीकि, विश्वामित्र, माता सबरी की नजरें हैं गिद्धराज जटायू भी जन्मभूमि परिसर में एक टक देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, राम का नाम अयोध्या से दुनिया तक पहुंचाया महर्षि बाल्मीकि ने। उनके नाम पर अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।