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‘अपने सिपहसालार को समझा दीजिए, अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें'...ओपी राजभर की ओवैसी को नसीहत

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी के बहराइच में ओवैसी की जनसभा से पहले ही सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयन को लेकर राजभर ने तीखा हमला बोला है। शौकत अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने ओवैसी को नसीहत दी है। 

‘अपने सिपहसालार को समझा दीजिए, अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें'...ओपी राजभर की ओवैसी को नसीहत

OM Prakash Rajbhar: यूपी में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सियासी माहौल में गर्म होने लगा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे प्रदेशों की पार्टियां भी अब यूपी में जमीन तलाशने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी आने वाले हैं। लेकिन ओवैसी के दौरे से पहले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शौकत अली के बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ओवैसी को अपने नेताओं की भाषा को संयमित करने की नसीहत दे डाली।

सोशल मीडिया एक्स एकाउंट पर की गई पोस्ट में ओपी राजभर ने लिखा, साहब, अब जब आप उत्तर प्रदेश आ ही रहे हैं तो अपनी हैदराबादी बैरिस्टरी का थोड़ा-बहुत ज्ञान अपने सिपहसालार को भी अवश्य दे दीजिएगा। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें यह भी याद दिला दीजिएगा कि यही वह भूमि है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। अपने सिपहसालार को समझा दीजिएगा कि वह अपनी हैसियत और व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक उग्रता और अहंकार का प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में कभी सम्मान नहीं दिलाता।

इतिहास साक्षी है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में इस धरती के वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, तब आक्रांताओं के अभिमान को भी धराशायी होना पड़ा था। इसलिए आप भी स्मरण रखिए और अपने साथी को भी संकेत दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने नायकों, अपने इतिहास और अपने स्वाभिमान का सम्मान करना जानती है।

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क्या है पूरा विवाद

दरअसल एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बयान दिया था। जिसमें उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि वह उन्हें राजा नहीं मानते, शौकत अली ने तर्क दिया था कि यदि वह राजा होते तो उनके शासनकाल से जुड़े कोई किले या अन्य ऐतिहासिक प्रमाण दिखाई देते।

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14 जून को बहराइच आएंगे ओवैसी

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है। 14 जून को ओवैसी बहराइच आएंगे। यहां ओवैसी बड़ी रैली करेंगे। मटेरा विधानसभ क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे के पास ओवैसी की जनसभा को आयोजन किया गया है। इससे पहले ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह पर जाकर जियारत करेंगे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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