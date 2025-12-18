Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsapni aukat me rahna jhoot makkari kar raha hai BJP leader furious over student suicide case and reprimanded constable
अपनी औकात में रहना, झूठ-मक्कारी कर रहा है...छात्र सुसाइड केस पर भड़कीं BJP नेत्री, सिपाही को हड़काया

अपनी औकात में रहना, झूठ-मक्कारी कर रहा है...छात्र सुसाइड केस पर भड़कीं BJP नेत्री, सिपाही को हड़काया

संक्षेप:

कानपुर के एनआरआई सिटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाले छात्र प्रखर त्रिवेदी के शव के पोस्टमॉर्टम से पहले हंगामा हो गया। पंचायतनामा में प्रखर के पिता का नाम देख मां बोशकी त्रिवेदी और भाजपा नेत्री मामी भड़क गईं।

Dec 18, 2025 07:40 pm ISTDinesh Rathour कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर के एनआरआई सिटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाले छात्र प्रखर त्रिवेदी के शव के पोस्टमॉर्टम से पहले हंगामा हो गया। पंचायतनामा में प्रखर के पिता का नाम देख मां बोशकी त्रिवेदी और भाजपा नेत्री मामी भड़क गईं। सिपाही को हड़काते हुए भाजपा नेत्री नेत्री ने कहा, ‘वर्दी की कदर करते हैं, अपनी औकात में रहना। झूठ-मक्कारी कर रहा है, मिला हुआ है उन लोगों से। हम लोग रात से पोस्टमार्टम हाउस में पड़े हैं और ये वहां जाकर सेटिंग कर रहा है। हम पूरी रात परेशान रहे, तब प्रखर का बाप नहीं आया और ये उसके पास जाकर पंचायतनामा भरवा लाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रखर की मामी अनीता त्रिपाठी भाजपा दक्षिण महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं जो पोस्टमॉर्टम हाउस पर ज्यादा गुस्से में दिखीं। वहीं बोशकी त्रिवेदी के अन्य मायके वाले भी पुलिस पर खराब बर्ताव का आरोप लगाते रहे। उन्हें आपत्ति थी कि पंचायतनामा पर प्रखर के पिता के हस्ताक्षर क्यों करवाए गए। हंगामा होने पर पुलिस ने पंचायतनामा में मां बोशकी त्रिवेदी और नाना डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के हस्ताक्षर करवाए। छात्र की मां बोशकी और मामी अनीता ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के तीन घंटे बाद उन्हें हादसे की जानकारी दी गई। पीएम हाउस में मौजूद सिपाही ने पंचानतनामा भरने को थाने बुलाया फिर पीएम हाउस। उन लोगों को टरकता रहा और उसके पिता और परिजनों के पास जाकर पंचायतनामा भरवा लाया। प्रखर की मां बोशकी ने पति समेत ससुरालियों पर बेटे को नौवीं मंजिल से फेंकने का आरोप लगा नवाबगंज पुलिस से लिखित शिकायत की। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।

पुलिस के मुताबिक यह हुई थी घटना

एनआरआई सिटी के टॉवर नंबर तीन के फ्लैट नंबर 904 में अधिवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पिता राजकिशोर, मां सुमनलता के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी बोशकी चार सालों से बेटी शाभवी के कल्याणपुर स्थित मायके में हैं। 14 वर्षीय बेटा प्रखर उनके साथ रहता था। वह कल्याणपुर स्थित चिन्टल स्कूल में 8वीं का छात्र था। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम ट्यूशन टीचर की शिकायत पर दादी ने डांटा तो उसने नौंवी मंजिल से कूदकर जान दे दी।

हस्ताक्षर कराना था तो दोनों पक्षों से कराते

मामी बोली कि सुबह सात बजे से वह पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। सिपाही बेवकूफ बना रहा है। सिपाही ने कहा था कि सुबह पांच लोग आकर पंचायतनामा में साइन करना। हम लोग सुबह से बार-बार पुलिस को फोन कर रहे हैं। बार-बार बोल रहा था दो मिनट में आ रहे हैं। अब उनसे पंचायतनामा भरवाकर लाया है। अगर साइन कराना था तो दोनों पक्षों से करवाता। हंगामा बढ़ने पर दरोगा ने पंचायतनामा में प्रखर की संदिग्ध मौत का जिक्र किया। वहीं चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने मां बोशकी और नाना डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News Up Latest News Suicide Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |