अपनी औकात में रहना, झूठ-मक्कारी कर रहा है...छात्र सुसाइड केस पर भड़कीं BJP नेत्री, सिपाही को हड़काया

कानपुर के एनआरआई सिटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने वाले छात्र प्रखर त्रिवेदी के शव के पोस्टमॉर्टम से पहले हंगामा हो गया। पंचायतनामा में प्रखर के पिता का नाम देख मां बोशकी त्रिवेदी और भाजपा नेत्री मामी भड़क गईं। सिपाही को हड़काते हुए भाजपा नेत्री नेत्री ने कहा, ‘वर्दी की कदर करते हैं, अपनी औकात में रहना। झूठ-मक्कारी कर रहा है, मिला हुआ है उन लोगों से। हम लोग रात से पोस्टमार्टम हाउस में पड़े हैं और ये वहां जाकर सेटिंग कर रहा है। हम पूरी रात परेशान रहे, तब प्रखर का बाप नहीं आया और ये उसके पास जाकर पंचायतनामा भरवा लाया।

प्रखर की मामी अनीता त्रिपाठी भाजपा दक्षिण महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं जो पोस्टमॉर्टम हाउस पर ज्यादा गुस्से में दिखीं। वहीं बोशकी त्रिवेदी के अन्य मायके वाले भी पुलिस पर खराब बर्ताव का आरोप लगाते रहे। उन्हें आपत्ति थी कि पंचायतनामा पर प्रखर के पिता के हस्ताक्षर क्यों करवाए गए। हंगामा होने पर पुलिस ने पंचायतनामा में मां बोशकी त्रिवेदी और नाना डॉ. राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के हस्ताक्षर करवाए। छात्र की मां बोशकी और मामी अनीता ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के तीन घंटे बाद उन्हें हादसे की जानकारी दी गई। पीएम हाउस में मौजूद सिपाही ने पंचानतनामा भरने को थाने बुलाया फिर पीएम हाउस। उन लोगों को टरकता रहा और उसके पिता और परिजनों के पास जाकर पंचायतनामा भरवा लाया। प्रखर की मां बोशकी ने पति समेत ससुरालियों पर बेटे को नौवीं मंजिल से फेंकने का आरोप लगा नवाबगंज पुलिस से लिखित शिकायत की। नवाबगंज थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।

पुलिस के मुताबिक यह हुई थी घटना एनआरआई सिटी के टॉवर नंबर तीन के फ्लैट नंबर 904 में अधिवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पिता राजकिशोर, मां सुमनलता के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी बोशकी चार सालों से बेटी शाभवी के कल्याणपुर स्थित मायके में हैं। 14 वर्षीय बेटा प्रखर उनके साथ रहता था। वह कल्याणपुर स्थित चिन्टल स्कूल में 8वीं का छात्र था। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम ट्यूशन टीचर की शिकायत पर दादी ने डांटा तो उसने नौंवी मंजिल से कूदकर जान दे दी।