UP की नंबर वन पार्टी अपना दल को बनाना है, अनुप्रिया ने फिर अध्यक्ष बनते ही बड़ा टारगेट रखा
अनुप्रिया पटेल अपना दल (एस) की लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बड़ा टारगेट रखा। अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि संगठन मजबूत करने में लग जाएं। पार्टी को यूपी में नबंर वन बनाना है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। अपना दल (एस) की लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं अनुप्रिया पटेल ने बड़ा टारगेट रखा। अनुप्रिया ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वह प्रत्येक विधानसभा के हर बूथ को मजबूत करने में जुटें। यूपी में अपना दल (एस) को नंबर वन पार्टी बनना है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर विपक्ष ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। मंच से विरोधियों को ललकराते हुए कहा कि यूपी में एनडीए की तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सोमवार को राष्ट्रीय सम्मेलन में 38 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए। चार नवंबर को पार्टी रामपुर में स्थापना दिवस मनाकर अपनी ताकत दिखाएगी।
अनुप्रिया पटेल ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया । उन्होंने कहा कि अपना दल (एस) के 13 विधायक हैं और शत प्रतिशत स्ट्राइक रेट है । सीटों का जल्द बँटवारा एनडीए घटक दल करेंगे । हमारी पार्टी फिर अच्छा प्रदर्शन करेगी । अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए सरकार ने पीडीए के लिए बहुत काम किया है। सपा ने सरकार में रहते पीडीए का कोई भला नहीं किया।
सीटों के बंटवारे पर क्या बोलीं अनुप्रिया
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह प्रत्येक विधानसभा के हर बूथ को मजबूत करने में जुटें। उनकी मेहनत से ही पार्टी यूपी में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी के 13 विधायक हैं और चुनावों में हमारा शत प्रतिशत का स्ट्राइक रेट है। अब इस दल को टॉप पर ले जाना है। सीटों के बंटवारे पर मीडिया के सवालों के जवाब में अनुप्रिया ने कहा कि यह सब कुछ भी जल्द तय हो जाएगा।
रामपुर के स्वार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
अनुप्रिया पटेल से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहर पटेल हुआ करते थे और प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य देखते थे। फिर वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। मंच से आशीष पटेल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह अब पश्चिम की ओर चलें। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी को ताकत दिखानी है। रामपुर के स्वार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्वार सीट से अपना दल (एस) के विधायक शफीक अहमद अंसारी हैं और पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने और मुसलमानों को रिझाने का काम करेगी। राष्ट्रीय सम्मेलन में ओपी कटियार को सर्वसम्मित से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुनागया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें