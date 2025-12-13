आपको सस्पेंड कर देना चाहिए...फरियादी की पीड़ा सुन आईजी ने फोन पर थानेदार को फटकारा

संक्षेप: झांसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आईजी फोन पर एक थानेदार को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि कोई अपनी फरियाद लेकर सात बार 100 किमी आ सकता है।

यूपी के झांसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आईजी फोन पर एक थानेदार को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि कोई अपनी फरियाद लेकर सात बार 100 किमी आ सकता है और आप पांच किमी जाकर उसकी शिकायत नहीं सुन सकते...इस पर आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। दरअसल दो दिन पहले आईजी झांसी रेंज आकाश कुलहरि ने एसएसपी कार्यालय का दौरा किया। यहां एक फरियादी की पीड़ा सुनने के बाद उन्होंने फोन पर ककरबई थाने के इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह को फोन लगाया और जमकर फटकारा। आईजी और इंस्पेक्टर के बीच बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

गुरुवार को आईजी झांसी रेंज आकाश कुलहरि औचक निरीक्षण करने एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। यहां कई महीनों से चक्कर लगा रहे एक किसान की तकलीफ सुनकर उनका पारा चढ़ गया। बैठक के दौरान ही इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह को फोन लगा दिया और मामले की जानकारी मांगी तो वह जवाब नहीं दे पाए। आईजी ने कहा कि कोई अपनी फरियाद लेकर यहां 100 किमी दूर यहां आ सकता है और आप पांच किमी जाकर उसकी पीड़ा नहीं सुन सकते हैं.. क्यों न आपको इस पर सस्पेंड कर दिया जाए। अपने जवाब में इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरे सामने किसान थाने नहीं आया है। इस पर आईजी ने कहा कि आपकी अनुपस्थिति में कोई तो होगा थाने में, उसे फरियाद सुननी चाहिए..अब तुम्हें ही चलना होगा, दो दिन में मुझे फोन कर रिपोर्ट दो।