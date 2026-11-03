प्रणवपत की करोड़ों की जमीन पर खड़ा करना था अपार्टमेंट, CDR से बिल्डरों के खेल का बड़ा खुलासा

कानपुर के प्रणवपत सिंहानिया की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने का कुचक्र अपार्टमेंट बनाने के लिए रचा गया। कॉल डिटेल रिपोर्ट की जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। प्रणव की कोपरगंज की जमीन के एक तिहाई हिस्से का एग्रीमेंट भी इसी के चलते कराया गया।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर के प्रणवपत सिंहानिया की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने का कुचक्र अपार्टमेंट बनाने के लिए रचा गया। पिछले दो साल की कॉल डिटेल रिपोर्ट की जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। प्रणव की कोपरगंज की जमीन के एक तिहाई हिस्से का एग्रीमेंट भी इसी के चलते कराया गया। इस खेल के पीछे शहर के एक बड़े बिल्डर का हाथ है। सोमवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक प्लानिंग के तहत पूर्णिमा दीक्षित के नाम प्रणव की संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई। उसे एक प्रापर्टी डीलर के जरिये संपत्ति बेची गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि प्रणवपत सिंहानिया की साढे तीन हजार वर्गगज की जिस जमीन की रजिस्ट्री छह करोड़ रुपए कराई गई थी, उस पर अपार्टमेंट बनाने की प्लानिंग थी लेकिन कब्जा न मिलने की वजह से आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस आयुक्त ने बताया कि कुलदीप वर्मा नाम के प्रापर्टी डीलर ने दवा कारोबारी श्रीराम मिश्रा उर्फ रमित मिश्रा की बहन पूर्णिमा दीक्षित से जमीन का सौदा कराया था। वह कब्जा लेने गई लेकिन कब्जा नहीं मिला।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुलदीप आरोपी बिल्डर अनूप अस्थाना और उसके बेटे सुयश अके लिए काम करता था जबकि पिता-पुत्र शहर के नामी बिल्डर के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। प्रणवपत की कोपरगंज वाली 100 करोड़ की संपत्ति को भी आरोपी सुयश अस्थाना बिल्डर को बेचने की जुगत में था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि हमारी जांच इस बिंदु पर चल रही है कि पूर्णिमा दीक्षित का इस्तेमाल टूल के रूप में तो नहीं किया गया। पर्दे के पीछे कौन बिल्डर है जो अपार्टमेंट बनाने की तैयारी में था। सुयश कोपरगंज की संपत्ति किसे बेचना चाह रहा था।

पूर्णिमा ने भी दिया प्रार्थना पत्र, दिखाए दस्तावेज प्रणवपत के कालपी रोड स्थित राधा निवास का बैनामा मेडिकल स्टोर संचालक श्रीराम मिश्रा की बहन पूर्णिमा के नाम पर कराया गया है। रविवार को काकादेव कृष्णकृति अपार्टमेंट निवासी पूर्णिमा पुलिस आयुक्त से मिली और सभी दस्तावेज दिखाए। पुलिस आयुक्त के मुताबिक पूर्णिमा ने बताया कि उनकी कलाकृति के नाम से कपड़े की शॉप है। प्रापर्टी डीलर कुलदीप का वहां आना जाना था। उसने सस्ते दामों में जमीन दिलवाने की बात कही थी। कुलदीप ने उन्हें फजलगंज स्थित जेके कॉटन मिल की जमीन दिखायी थी। पसंद आने पर छह करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के बाद जब वह कब्जा लेने पहुंची तो प्रणवपत की मां ने मना कर दिया। जिस पर उन्होंने कुलदीप से कब्जा दिलाने को कहा तो उसने 20 लाख रुपये ट्रांजेक्शन कराए, लेकिन कब्जा नहीं मिला।