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फ्लैट के चप्पे-चप्पे पर थे कैमरे, जुड़वा बेटियों के कत्ल के बाद 2 बार किचन में गया; गला दबाते भी दिखा पिता

Apr 22, 2026 09:50 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर दक्षिण
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घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की शुरुआत में DVR जांची गई तो कमरे की फुटेज में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा था, बाद में जब एक अन्य कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो आरोपित पिता शशिरंजन जुड़वां बेटियों में से एक सिद्धि का मुंह दबाता हुआ कैद हुआ। बेटियों के कत्ल के बाद वह दो बार किचन में गया लेकिन चाय नहीं बना सका।

फ्लैट के चप्पे-चप्पे पर थे कैमरे, जुड़वा बेटियों के कत्ल के बाद 2 बार किचन में गया; गला दबाते भी दिखा पिता

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवईनगर के ब्लॉक स्थित अमरावती अपार्टमेंट में शशिरंजन का टू बीएचके के फ्लैट के चप्पे-चप्पे को सीसी कैमरे से कैद करना अब उसी के लिए भारी पड़ेगा। आरोपित ने जिस बेडरूम में 11 वर्षीय जुड़वां बेटियों की हत्या की, उसमें तीन कैमरे लगे हैं। एक कैमरे में शशिरंजन सिद्धि का गला दबाते कैद भी हो गया है। पुलिस के बारीकी से फुटेज जांचने पर यह जानकारी सामने आई। यही नहीं बेटियों की हत्या के बाद तनाव में आए शशिरंजन ने दो बार किचन में जाकर चाय बनाने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि चाय नहीं बना सका। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों में कैद गला दबाने वाली फुटेज को विवेचना में शामिल किया जाएगा। जो उसे कड़ी सजा दिलाने में मजबूत साक्ष्य के रूप में साबित होगी।

नौबस्ता थाने के इंस्पेक्टर बहादुर सिंह के मुताबिक, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की शुरुआत में डीवीआर जांची गई तो कमरे की फुटेज में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा था, बाद में जब एक अन्य कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो आरोपित पिता शशिरंजन जुड़वां बेटियों में से एक सिद्धि का मुंह दबाता हुआ कैद हुआ। इसके बाद उसे जमीन पर लिटा दिया। हालांकि इसी दौरान उसे कैमरे की याद आ गई तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कैमरे का चेहरा ऊपर की ओर घुमा दिया।

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साढ़े दस बजे बच्चियों को कमरे में भेजा, पौने एक पर खुद अंदर गयाः फुटेज खंगालने में सामने आया कि 10 बजकर 30 मिनट पर शशिरंजन रिद्धि-सिद्धि को कमरे में भेजता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद रेशमा ने भी अपना कमरा बंद कर लिया। हालांकि वह स्वयं कमरे में नहीं गया और प्लैट के ड्राइंग एरिया में पड़े दीवान में बैठा और लेटा नजर आया। इस दौरान पत्नी दो बार बाहर भी आई, पत्नी को देखते ही उसने कान में अपना मोबाइल लगा लिया, मानो किसी से बात कर रहा हो, हालांकि जब पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल जांची तो उस दौरान वह किसी से बात नहीं कर रहा था। 12 बजकर 48 मिनट पर वह कमरे में चला गया। इसके बाद पहली बेटी की हत्या कर दी।

हत्या कर दो बार किचन में गया पर न बना सका चाय

शशिरंजन अपनी बेटियों की हत्या के बाद बेहद तनाव में आ गया था। तनाव से बचने के लिए वह दो बार किचन में गया और चाय बनाने की कोशिश की। लेकिन उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे ते कि वह चाय नहीं बना सका। गैस ऑन कर धीमे से पतीला भी चढ़ाया, लेकिन फिर गैस बंद कर दी। इस दौरान उसने सिर्फ हाफ पैंट और बनियान पहन रखी थी। वह अपने सिर को हाथों से दबा रहा था, मानो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा हो। किचन से फिर कमरे में गया और 10 मिनट बाद कमरे से निकला तो उसने पैंट शर्ट और जूते पहन रखे थे। फ्लैट के मेन गेट खोल बाहर निकला और सड़क पर जाकर पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस के साथ वापस घर में आया।

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि फ्लैट में अंदर घुसते ही दो कैमरे लगे हैं, एक किचन को कवर करता है, जबकि दूसरा रेशमा और शशि के कमरों को निगरानी करता है। आरोपित 4 बजकर 24 मिनट पर अपने कमरे से बाहर निकलता दिखा है। वह बेहद डरा और तनावग्रस्त लग रहा है। अपने हाथ हाफ पैंट में पोछ रहा है, मानो हाथ गीले हों।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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