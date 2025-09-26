16 साल में पास अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में बड़ा ऐक्शन
जिन लोगों ने ये नक्शे पास किए, उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नक्शे निरस्त करने के लिए कमिश्नर के यहां अपील की जा रही है। नक्शे रद्द होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। हालांकि जिन लोगों के भू उपयोग मानक के अनुसार होंगे, उन्हें कंपाउंडिंग का मौका दिया जाएगा।
पिछले 16 वर्षों में जिला पंचायत से पास 2044 अपार्टमेंट, टाउनशिप व बिल्डिंग, कॉम्पलेक्स के नक्शे एलडीए निरस्त करेगा। जांच में पता चला कि इन नक्शों को पास करते समय मास्टर प्लान के भू-उपयोग का पालन नहीं किया गया। जिला पंचायत ने मनमाने ढंग से जिसे जो बनाना था, उसका नक्शा पास कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि विस्तारित क्षेत्र पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया।
पूर्व कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने करीब दो महीने पहले जिला पंचायत से वर्ष 2010-11 से अब तक पास कराए गए नक्शों की पूरी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद इसकी जांच शुरू कराई गई। अब रिपोर्ट कमिश्नर और एलडीए के पास आ चुकी है। इससे पता चला कि जिला पंचायत के अधिकारियों ने तमाम अनियमितताओं के साथ नक्शे पास किए। शिथिल व्यवस्था और मनमानी की वजह से एलडीए की सीमा में भी बड़े पैमाने पर नक्शे पास कर दिए गए। जिन लोगों ने ये नक्शे पास किए, उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नक्शे निरस्त करने के लिए कमिश्नर के यहां अपील की जा रही है। नक्शे निरस्त होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। जिनके भू उपयोग मानक के अनुसार होंगे, उन्हें कंपाउंडिंग का मौका दिया जाएगा।
होटल, फैक्टरी तक पास
जिला पंचायत ने आवासीय नक्शे नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस, फैक्टरी, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, औद्योगिक भवन, गेस्ट हाउस और होटल तक के नक्शे पास कर दिए। भावा खेड़ा में औद्योगिक भवन, नारायणपुर में गेस्ट हाउस, हरैया में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नक्शे पास हुए हैं।
अयोध्या रोड पर सबसे ज्यादा नक्शे पास
जिला पंचायत ने सबसे अधिक नक्शे अयोध्या रोड पर पास किए। यहां बड़ी टाउनशिप और अपार्टमेंट के नक्शे मंजूर हुए। बड़े प्लॉट लेकर बिल्डरों ने प्लॉटिंग की और करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा सीतापुर रोड पर बक्शी का तालाब से इटौंजा तक, सुल्तानपुर रोड पर इंदिरा नहर तक और कुर्सी रोड पर बेहटा तक नक्शे पास किए गए हैं। सुल्तानपुर रोड पर एक बड़े बिल्डर के काफी बड़े अपार्टमेंट और टाउनशिप का नक्शा एलडीए की सीमा में होने के बावजूद जिला पंचायत ने पास किया।
क्या बोले एलडीए उपाध्यक्ष
एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि 2010-11 से 2025-26 तक जांच में कुल 2044 नक्शों के गलत तरीके से पास होने की जानकारी मिली। इनमें भू-उपयोग का ध्यान नहीं रखा गया। एलडीए इन नक्शों को निरस्त कराने जा रहा है। निरस्त होने के बाद एलडीए प्रवर्तन की कार्रवाई करेगा।
किस वर्ष कितने नक्शे पास किए
वर्ष पास नक्शे
2010-11 115
2011-12 219
2012-13 173
2013-14 255
2014-15 266
2015-16 121
2016-17 192
2017-18 113
वर्ष पास नक्शे
2018-19 167
2019-20 176
2020-21 50
2021-22 10
2022-23 43
2023-24 60
2024-25 68
2025-26 16