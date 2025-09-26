apartment township building maps approved by jila panchayat in 16 years will be canceled a major action in lucknow 16 साल में पास अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में बड़ा ऐक्शन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsapartment township building maps approved by jila panchayat in 16 years will be canceled a major action in lucknow

16 साल में पास अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में बड़ा ऐक्शन

जिन लोगों ने ये नक्शे पास किए, उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नक्शे निरस्त करने के लिए कमिश्नर के यहां अपील की जा रही है। नक्शे रद्द होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। हालांकि जिन लोगों के भू उपयोग मानक के अनुसार होंगे, उन्हें कंपाउंडिंग का मौका दिया जाएगा।

Ajay Singh विजय वर्मा, लखनऊFri, 26 Sep 2025 05:28 AM
share Share
Follow Us on
16 साल में पास अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में बड़ा ऐक्शन

पिछले 16 वर्षों में जिला पंचायत से पास 2044 अपार्टमेंट, टाउनशिप व बिल्डिंग, कॉम्पलेक्स के नक्शे एलडीए निरस्त करेगा। जांच में पता चला कि इन नक्शों को पास करते समय मास्टर प्लान के भू-उपयोग का पालन नहीं किया गया। जिला पंचायत ने मनमाने ढंग से जिसे जो बनाना था, उसका नक्शा पास कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि विस्तारित क्षेत्र पूरी तरह अव्यवस्थित हो गया।

पूर्व कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने करीब दो महीने पहले जिला पंचायत से वर्ष 2010-11 से अब तक पास कराए गए नक्शों की पूरी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद इसकी जांच शुरू कराई गई। अब रिपोर्ट कमिश्नर और एलडीए के पास आ चुकी है। इससे पता चला कि जिला पंचायत के अधिकारियों ने तमाम अनियमितताओं के साथ नक्शे पास किए। शिथिल व्यवस्था और मनमानी की वजह से एलडीए की सीमा में भी बड़े पैमाने पर नक्शे पास कर दिए गए। जिन लोगों ने ये नक्शे पास किए, उनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नक्शे निरस्त करने के लिए कमिश्नर के यहां अपील की जा रही है। नक्शे निरस्त होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी। जिनके भू उपयोग मानक के अनुसार होंगे, उन्हें कंपाउंडिंग का मौका दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मकान बनाने जा रहे हैं तो जान लें ये बात, नक्शा पास कराने के लिए जरूरी हुए ये काम

होटल, फैक्टरी तक पास

जिला पंचायत ने आवासीय नक्शे नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस, फैक्टरी, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, औद्योगिक भवन, गेस्ट हाउस और होटल तक के नक्शे पास कर दिए। भावा खेड़ा में औद्योगिक भवन, नारायणपुर में गेस्ट हाउस, हरैया में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के नक्शे पास हुए हैं।

अयोध्या रोड पर सबसे ज्यादा नक्शे पास

जिला पंचायत ने सबसे अधिक नक्शे अयोध्या रोड पर पास किए। यहां बड़ी टाउनशिप और अपार्टमेंट के नक्शे मंजूर हुए। बड़े प्लॉट लेकर बिल्डरों ने प्लॉटिंग की और करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा सीतापुर रोड पर बक्शी का तालाब से इटौंजा तक, सुल्तानपुर रोड पर इंदिरा नहर तक और कुर्सी रोड पर बेहटा तक नक्शे पास किए गए हैं। सुल्तानपुर रोड पर एक बड़े बिल्डर के काफी बड़े अपार्टमेंट और टाउनशिप का नक्शा एलडीए की सीमा में होने के बावजूद जिला पंचायत ने पास किया।

क्या बोले एलडीए उपाध्यक्ष

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि 2010-11 से 2025-26 तक जांच में कुल 2044 नक्शों के गलत तरीके से पास होने की जानकारी मिली। इनमें भू-उपयोग का ध्यान नहीं रखा गया। एलडीए इन नक्शों को निरस्त कराने जा रहा है। निरस्त होने के बाद एलडीए प्रवर्तन की कार्रवाई करेगा।

ये भी पढ़ें:नक्शा पास करने में आनाकानी! यूपी के 80% प्राधिकरणों में सामने आई ये दिक्कत

किस वर्ष कितने नक्शे पास किए

वर्ष पास नक्शे

2010-11 115

2011-12 219

2012-13 173

2013-14 255

2014-15 266

2015-16 121

2016-17 192

2017-18 113

वर्ष पास नक्शे

2018-19 167

2019-20 176

2020-21 50

2021-22 10

2022-23 43

2023-24 60

2024-25 68

2025-26 16

UP Top News Lda Lucknow Development Authority अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |