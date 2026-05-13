अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन, मुलायम सिंह परिवार को बड़ा सदमा
भाजपा नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक को तबीयत खराब होने के बाद लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रतीक की हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज से मौत की बात कही जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा करने के लिए पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। चार डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रतीक के निधन की खबर से लखनऊ से लेकर सैफई तक हर कोई सन्न है। अस्पताल में परिवार और समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है।
डाक्टरों के अनुसार 38 वर्षीय प्रतीक यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्हें अस्पताल लाते ही मृत घोषित कर दिया गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार प्रतीक पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले भी प्रतीक को गंभीर हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद थोड़ा आराम मिलने के बाद घर आ गए थे।
बुधवार की भोर में अचानक उनकी तबीयत खराब होने पर सुबह छह बजे उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया। यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कुछ देर बाद ही उनका शव एंबुलेंस से पोस्मार्टम हाउस के लिए रवाना कर दिया गया।
प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव इस समय उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और सक्रिय राजनीति में हैं। लेकिन प्रतीक मुख्यधारा की सक्रिय राजनीति से दूर रियल एस्टेट व फिटनेस के व्यवसाय से जुड़े थे। लखनऊ में उनका जिम 'द फिटनेस प्लैनेट' प्रसिद्ध है। पिछले दिनों अपर्णा यादव से तलाक की खबरों के बाद प्रतीक यादव चर्चा में आए थे। हालांकि बाद में अपर्णा और प्रतीक के बीच सबकुछ ठीक होने की बात सामने आई थी।
स्कूल के दिनों में हुई अपर्णा और प्रतीक की दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई और दोनों ने दिसंबर 2011 में शादी कर ली थी। प्रतीक ने लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद से मुलायम सिंह परिवार से कुछ दूरियां भी बन गई थीं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।