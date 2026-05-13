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प्रतीक की मौत की खबर मिलते ही लखनऊ लौट रहीं अपर्णा यादव, सोमनाथ से वापसी में दिल्ली में रुकी थीं

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से सोमनाथ मंदिर पूजा अर्चना के सिलसिले में गई हुई हैं। सोमनाथ से लौटने के बाद अपर्णा यादव कल दिल्ली में रुकी थीं। पति की मौत की खबर मिलते ही वह दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं।

प्रतीक की मौत की खबर मिलते ही लखनऊ लौट रहीं अपर्णा यादव, सोमनाथ से वापसी में दिल्ली में रुकी थीं

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में 38 साल की उम्र में निधन हो गया। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टरों की एक टीम उनके घर भेजी गई थी। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां सुबह 5:55 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव पति की मौत की खबर सुनते ही लखनऊ के लिए निकल गई हैं।

बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से सोमनाथ मंदिर पूजा अर्चना के सिलसिले में गई हुई हैं। सोमनाथ से लौटने के बाद अपर्णा यादव कल दिल्ली में रुकी थीं। पति की मौत की खबर मिलते ही वह दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रतीक यादव को सुबह तड़के दिक्कत हुई थी। प्रतीक का ड्राइवर भागकर सिविल अस्पताल पहुंचा और वहां से एक डाक्टर को लेकर घर आया। हालत गंभीर होने पर प्रतीक को सिविल अस्पताल लाया गया वहां डाक्टरों की टीम ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। प्रतीक यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे थे। वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे और रियल एस्टेट तथा फिटनेस के क्षेत्रों में व्यावसायिक उपक्रमों से जुड़े रहे। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम चलाते थे। वे 'जीव आश्रय' नामक एक संगठन के माध्यम से पशु कल्याण गतिविधियों में भी शामिल थे, जो आवारा कुत्तों को बचाने और उनकी देखभाल करने का काम करते हैं।

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अपर्णा ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान, अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार करते हुए नज़र आए थे। हालांकि, वह यह चुनाव बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं, जिन्हें लगभग 63,000 वोट मिले थे। 2022 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, अपर्णा ने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गईं।

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बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले भी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की थी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी की बहुत आभारी हूं। मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। मैं पीएम मोदी के काम की तारीफ़ करती हूँ। उन्होंने बीजेपी की विभिन्न पहलों की भी तारीफ़ की, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, महिला कल्याण और रोज़गार योजनाएं शामिल हैं।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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