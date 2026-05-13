मेहनती और गंभीर स्वभाव का था लड़का; प्रतीक यादव के निधन पर बोले अखिलेश यादव

अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुध निधन की खबर के बाद राजनीतिक और पारिवारिक हलचल तेज हो गई। प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अखिलेश यादव केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।

समाजवादी पार्टी (सपा) संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 38 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब छह बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। उधर, अखिलेश यादव परिवार के अन्य सदस्यों के संग केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘एक बहुत अच्छा लड़का, जो अपनी मेहनत से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, वह आज हमारे बीच नहीं है। यह हम सभी के लिए बेहद दुखद और भावुक क्षण है। स्वाभाविक है कि कानून और कानूनी प्रक्रिया जो कहेगी, परिवार के लोग जो निर्णय लेंगे, हम सभी उसका सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। करीब दो महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय मैंने उनसे कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। वह अपने काम को लेकर काफी गंभीर और मेहनती थे। कई बार कारोबार या फाइनेंशियल नुकसान की वजह से लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाते हैं और अंदर ही अंदर तनाव में रहने लगते हैं। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। यह परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति के लिए बड़ी क्षति है। अब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे।’