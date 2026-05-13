मेहनती और गंभीर स्वभाव का था लड़का; प्रतीक यादव के निधन पर बोले अखिलेश यादव
अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुध निधन की खबर के बाद राजनीतिक और पारिवारिक हलचल तेज हो गई। प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अखिलेश यादव केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।
समाजवादी पार्टी (सपा) संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 38 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब छह बजे प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण सामने आएगा। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। उधर, अखिलेश यादव परिवार के अन्य सदस्यों के संग केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।
अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘एक बहुत अच्छा लड़का, जो अपनी मेहनत से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, वह आज हमारे बीच नहीं है। यह हम सभी के लिए बेहद दुखद और भावुक क्षण है। स्वाभाविक है कि कानून और कानूनी प्रक्रिया जो कहेगी, परिवार के लोग जो निर्णय लेंगे, हम सभी उसका सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। करीब दो महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय मैंने उनसे कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। वह अपने काम को लेकर काफी गंभीर और मेहनती थे। कई बार कारोबार या फाइनेंशियल नुकसान की वजह से लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाते हैं और अंदर ही अंदर तनाव में रहने लगते हैं। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। यह परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति के लिए बड़ी क्षति है। अब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे।’
प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक राजनीति से दूर थे। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था। वह लखनऊ में 'द फिटनेस प्लेनेट' नामक जिम के मालिक थे। इसके अलावा वह 'जीव आश्रय' नाम की संस्था भी चलाते थे जो स्ट्रीट डॉग्स का इलाज और देखभाल करती है। प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से हुई थी। अपर्णा यादव भाजपा की तेजतर्रार नेता हैं और वर्तमान में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक यादव के निधन से यादव परिवार और उनके करीबियों में शोक की लहर है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें