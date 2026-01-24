‘ये नहाते वक्त मेरा फोटो…’, हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद सवाल पूछ रहे पत्रकारों पर भड़कीं अपर्णा

Hindustan Hindi News
पहले KGMU वीसी ऑफिस विवाद फिर पति प्रतीक यादव द्वारा तलाक को लेकर किए गए पोस्ट, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। इस बीच बसंत पंचमी पर वह हरिद्वार के वीआईपी घाट पर स्नान करने पहुंची थीं। यहां उनसे तलाक विवाद पर सवाल पूछे गए।

Jan 24, 2026
Aparna Yadav in Haridwar: भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव हरिद्धार में गंगा स्नान के बाद सवाल पूछ रहे तीन पत्रकारों पर भड़क गईं। पति प्रतीक यादव द्वारा तलाक लेने से जुड़ा पोस्ट डालने को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था। पहले तो अपर्णा यादव ने उन्हें टालने की कोशिश की लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछते रहे तो वह काफी नाराज हो गईं। उन्होंने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को तीनों की फोटो लेने के लिए कहा और उन पर नहाते वक्त फोटो बनाने का आरोप लगाया। अपर्णा ने उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पहले लखनऊ के केजीएमयू वीसी ऑफिस विवाद फिर पति प्रतीक यादव द्वारा तलाक को लेकर किए गए पोस्ट, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। इस बीच बसंत पंचमी पर वह हरिद्वार के वीआईपी घाट पर स्नान करने पहुंची थीं। यहां उनसे तलाक विवाद पर सवाल पूछे गए। अपर्णा यादव ने पहले सवाल पूछने वालों को टालने की कोशिश की और आगे बढ़ती रहीं लेकिन सवाल पूछने वाले नहीं रुके।

इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपर्णा यादव से कहा कि मैडम इस पर कुछ तो बोल दीजिए। बार-बार सवाल पूछे जाने पर अपर्णा नाराज हो गईं। वह अचानक रुक गईं। उन्होंने सवाल पूछने वालों को इंगित करते हुए कहा-‘देखिए मैं आप तीनों को...।’ फिर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इन तीनों की फोटो लीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो जबरदस्ती बना रहे थे।

मिली जानकारी के अनुसार बसंत पंचमी पर अपर्णा यादव यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी घाट पहुंची थीं। गंगा स्नान करके वह वापस लौट रही थीं तभी कुछ पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उनसे पति प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट पर सवाल किए। अपर्णा पहले बिना कोई जवाब दिए आगे निकल रही थीं लेकिन जब सवाल बंद नहीं हुए तो उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी।

