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प्रतीक की तेरहवीं पर बिलख पड़ीं अपर्णा, CM योगी ने दी ने दी श्रद्धांजलि; अखिलेश-डिंपल भी रहे मौजूद

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम योगी ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रतीक की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और अपर्णा यादव को सांत्वना दी। दुख की इस घड़ी में पूरा मुलायम परिवार एक बार फिर एकजुट नजर आया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ बच्चे भी मौजूद रहे।

प्रतीक की तेरहवीं पर बिलख पड़ीं अपर्णा, CM योगी ने दी ने दी श्रद्धांजलि; अखिलेश-डिंपल भी रहे मौजूद

Prateek Yadav News : समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का सोमवार को तेरहवीं संस्कार हुआ। तेरहवीं के मौके पर प्रसाद बांटते समय उनकी पत्नी अपर्णा यादव अंदर ही अंदर बिलखती नजर आईं। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। प्रसाद वितरण के दौरान मौजूद लोगों ने ‘प्रतीक भैया अमर रहें’ नारा लगाया और अपर्णा यादव भावुक हो गईं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। इसके बाद वह वहां से हट गईं। अपर्णा यादव, प्रतीक की तेरहवीं के दौरान थोड़ा किनारे जाकर साड़ी से आंसू पोछती दिखीं। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और अंदर चली गईं। प्रतीक यादव की तेरहवीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि और अपर्णा यादव को सांत्वना दी। अखिलेश यादव-डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव समेत पूरा परिवार अपर्णा के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर पहुंचा था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रतीक की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और अपर्णा यादव को सांत्वना दी। वहीं, दुख की इस घड़ी में पूरा मुलायम परिवार एक बार फिर एकजुट नजर आया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ बच्चे भी मौजूद रहे। चाचा शिवपाल सिंह यादव भी इस मौके पर अपर्णा के घर पर दिखाई दिए।

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पूड़ियां बांटते दिखे सुधांशु त्रिवेदी

प्रतीक यादव के तेरहवीं कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुधांसु त्रिवेदी भी पूड़ियां बांटते दिखाई दिए। लोकगायिका मालिनी अवस्थी भी वहां पहुंची थीं। इस दौरान अपर्णा यादव के घर पर लगातार रामधुन बजती रही। प्रतीक यादव के निधन के बाद लखनऊ की सड़कों पर अब तेरहवीं से जुड़े शोक संदेश भी देखने को मिले।

38 सल की उम्र में 13 मई को हुआ था निधन

38 साल की उम्र में 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हो गया था। 14 मई को लखनऊ स्थित बैकुंठ धाम श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। प्रतीक यादव को मुखाग्नि उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी थी। 16 मई को हरिद्वार के वीवीआईपी घाट पर प्रतीक यादव की अस्थियां विसर्जित की गई थीं। अस्थि विसर्जन करने अपर्णा यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ पहुंची थी। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव भी उनके साथ मौजूद रहे थे।

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दिवंगत प्रतीक यादव की सात साल की बेटी पद्मजा अपने पिता के लिए लखनऊ से हाथ से बनाया एक कार्ड लेकर आई थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था-‘आई लव यू पापा’। पूरे कर्मकांड के दौरान पद्मजा उस कार्ड को सीने से लगाए रही थी। वह कभी गंगा की ओर टकटकी लगाकर देखती तो कभी फूट-फूटकर रो पड़ती थी। आखिर में उसने कांपते हाथों से वह कार्ड भी गंगा में प्रवाहित कर दिया था। यह दृश्य देखकर घाट पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई थीं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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