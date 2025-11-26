अपर्णा ने छूए अखिलेश के पैर, आर्यन-सेरिंग की शादी में सैफई में उमड़ा पूरा यादव परिवार

संक्षेप: सैफई में यादव परिवार एक बार फिर एक मंच पर नजर आया। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की सेरिंग संग शादी समारोह में पूरे यादव कुनबे ने शिरकत की। इसी दौरान अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की सेरिंग संग मंगलवार को शादी हुई। इस शादी समारोह में पूरा यादव परिवार सैफई में एक साथ नजर आया। इसी दौरान मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह अपने परिवार के साथ अखिलेश यादव के पैर छूती दिखाई देती हैं।

आर्यन यादव की शादी में अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव पत्नी अपर्णा और बेटी के साथ पहुंचे थे। यहां तीनों ने अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अखिलेश ने परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया और आपस में थोड़ी देर बातचीत भी हुई। अपर्णा यादव ने इस मुलाकात का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (ट्विटर) पर भी साझा किया है। वीडियो में वह परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलती हुई नजर आती हैं।

अपर्णा ने पोस्ट में लिखा, “सैफई में आयोजित पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होकर परिवार में हम सभी के प्रिय चि. आर्यन और बहू आयुष्मती सेरिंग को विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। परिवार के बीच यह शुभ अवसर सभी के लिए आनंद, प्रेम और एकता का मधुर क्षण रहा। नवविवाहित दंपति का जीवन स्नेह, सम्मान और खुशियों से सदैव भरा रहे, यही परम मंगलकामना है।”

वायरल वीडियो में अपर्णा यादव डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव से भी मुलाकात करती नजर आ रही हैं। इसके बाद उन्होंने आर्यन और सेरिंग को आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि शादी समारोह इटावा के सैफई में आयोजित था। जिसमें यादव परिवार के अलावा सपा के सांसद, विधायक समेत कई नेता पहुंचे थे।