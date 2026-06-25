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सब हो जाए कांग्रेस से गठबंधन न हो; मुलायम की बात बताकर CM योगी ने अखिलेश को घेरा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान हत्या दिवस पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1975 में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाकर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का गला घोंटा गया। उन्होंने सपा की वर्तमान पीढ़ी पर भी कांग्रेस के साथ राजनीति करने को लेकर निशाना साधा।

सब हो जाए कांग्रेस से गठबंधन न हो; मुलायम की बात बताकर CM योगी ने अखिलेश को घेरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आपातकाल की 51वीं बरसी 'संविधान हत्या दिवस' पर लखनऊ में आयोजित 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए आपातकाल लगाने का पाप किया था। आज पूरा देश 25 जून 1975 का काला दिन याद कर रहा है, जब कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। सत्ता में बने रहने और न्यायालय के आदेश लागू न होने देने के लिए इंदिरा गांधी ने नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास किया। कांग्रेस का यह पाप लोकतंत्र और बाबा साहेब के सपनों पर सीधा प्रहार था। लालू प्रसाद व मुलायम सिंह यादव की वर्तमान पीढ़ी कांग्रेस का चाबुक भूलकर उसी के साये में राजनीति कर रही है।

मुलायम के उत्ताधिकारी क्या कर रहे?

सीएम योगी ने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? वे कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी करके मुलायम सिंह की विरासत को डुबाने के लिए उतारू हैं। क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था। और इनकी भी लोकतंत्र पर कोई निष्ठा नहीं है। ये भी जब सत्ता में थे, इन्होने भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस को दबाने का काम किया था। किसी के साथ भी निष्ठा नहीं थी।

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देशवासियों की आंख में कांग्रेस ने धूल झोंकी

इमरजेंसी की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिए गए। मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया। यही नहीं, रात के अंधेरे में भारत के संविधान की प्रस्तावना भी बदल दी गई। यह काम उसी कांग्रेस ने किया, जिसके युवराज संविधान की प्रति लेकर देशवासियों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र वर्तमान पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसीलिए 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ आयोजित कर पूरे देश व नौजवान पीढ़ी को इससे अवगत कराने का प्रयास हो रहा है।

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दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र- योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी-20 की बैठक में पीएम मोदी जी ने बताया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी है। भारत लोकतंत्र की जननी भी है। जब दुनिया लोकतंत्र के बारे में नहीं जानती थी, तब भारत के तमाम गांवों व क्षेत्रों में लोकतंत्र स्थापित था। यह भारत के डीएनए में है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं का बनना ही लोकतंत्र का आधार है। पीएम मोदी ने कोविड महामारी के दौरान आमजन के लिए वैक्सीन, टेस्ट, उपचार व राशन की फ्री सेवाएं सुनिश्चित कराईं। उन्होंने अहसास कराया कि हमारी जवाबदेही अंतत: जनता के प्रति है। सबका साथ-सबका विकास का भाव भी लोकतंत्र की पुष्टि करता है। मोदी जी की सभी योजनाएं आमजन को समर्पित हैं। जाति, मत, महजब, क्षेत्र व भाषा देखे बगैर पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।

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