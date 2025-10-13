Hindustan Hindi News
अयोध्या के दीपोत्सव में कोई भी, कही से भी जला सकेगा दीया, योगी सरकार की अनोखी पहल

श्रीराम की नगरी अयोध्या इस साल भी दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। इस बार योगी सरकार की पहल पर दीपोत्सव में दुनिया भर के लोगों की हिस्सेदारी के लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद ने अभिनव डिजिटल प्रयोग किया है। कोई भी कही से भी दीया जला सकेगा।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 13 Oct 2025 07:35 PM
अयोध्या में दीपोत्सव-2025 के भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस वर्ष आयोजन में 26 लाख से अधिक दीयों के प्रज्ज्वलन और 2100 श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक महाआरती के साथ दो नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे, जिसके साक्षी देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु बनेंगे। वहीं, जो भक्त प्रकाश पर्व का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, उनके लिए श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद ने भावनाओं को जोड़ने वाली एक अभिनव डिजिटल पहल 'एक दीया राम के नाम' की शुरुआत की है। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'एक दीया राम के नाम' ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर श्रद्धालु दुनिया के किसी भी कोने से वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्रीराम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अपने प्रियजनों के लिए मंगलकामनाएं भेज सकते हैं।

'राम ज्योति' पैकेज

दिव्य अयोध्या ऐप पर श्रद्धालुओं के लिए तीन प्रकार के पैकेज उपलब्ध हैं। 'राम ज्योति' नाम से 2100 रुपये का पैकेज है। इसमें रोली, सरयू जल (पीतल के लोटे में), अयोध्या रज, रामदाना, मिश्री, रक्षा सूत्र, हनुमान गढ़ी के लड्डू और चरण पादुका (खड़ाऊ) जैसे आठ घटक सम्मिलित हैं। ऑनलाइन संकल्प पूर्ण करने पर यह संपूर्ण पवित्र प्रसाद सीधे आपके घर तक पहुंचाया जाएगा।

'सीता ज्योति' और लक्ष्मण ज्योति पैकेज

श्रद्धालुओं के लिए 'सीता ज्योति' नाम से 1100 रुपये में एक अन्य पैकेज है। इसमें रोली, सरयू जल (पीतल के लोटे में), रामदाना, रक्षा सूत्र और हनुमान गढ़ी के लड्डू जैसे पांच घटक सम्मिलित हैं। वहीं 501 रुपए के 'लक्ष्मण ज्योति' नाम के पैकेज में रोली, अयोध्या रज, रामदाना, रक्षा सूत्र और मिश्री जैसे पांच घटक सम्मिलित हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि भक्त ऑनलाइन संकल्प लेकर इस पैकेज को अपने घर पर प्राप्त कर दीपोत्सव-2025 में आध्यात्मिक रूप से सहभागी बन सकते हैं।

'दिव्य अयोध्या' मोबाइल ऐप क्यों है खास?

'दिव्य अयोध्या' एप को अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर होटल, होम स्टे बुकिंग, गाइडेड टूर, टैक्सी बुकिंग एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक लोग श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की ओर से जारी www.divyaayodhya.com/bookdiyaprashad पर जाकर भी सेवाएं ले सकते हैं।