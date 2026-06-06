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यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों की बढ़ गई टेंशन, अब नए आदेश ने उड़ाई नींद

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी सरकार द्वारा प्रशासक बनाए जाने के फैसले से ग्राम प्रधान खुशी से उछल पड़े, लेकिन अब नए आदेश ने उनकी टेंशन को बढ़ा दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि बिना डीएम की अनुमति के प्रशासक बने प्रधान कोई भी काम नहीं करा सकेंगे।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों की बढ़ गई टेंशन, अब नए आदेश ने उड़ाई नींद

UP Gram Pradhan News: यूपी पंचायत चुनाव तो फिलहाल टल गए हैं। ऐसे में सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है। यूपी सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधान तो पहले बहुत खुश हुए, लेकिन अब नए आदेश ने प्रधानों की नीदं उड़ा दी है। सरकार के इस नए आदेश से ग्राम प्रधानों का सुख-चैन सब उड़ गया। नए आदेश में कहा गया है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक तो बना दिया गया है लेकिन कोई भी नया काम कराना होगा या फंड खर्च करना होगा तो इसके लिए पहले डीएम की अनुमति लेनी होगी। यूपी सरकार की ओर से प्रदेश के 57694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद अब उनके काम के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार की ओर से इस संबंध में शनिवार को शासनादेश जारी किया गया। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों ने प्रशासक के रूप में 27 मई से काम संभाला है। ऐसे में अब इस तिथि से वह कोई भी नया काम कराने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से डीएम को प्रस्ताव भेजेंगे। फिर डीएम की अनुमति से ही वह कोई नया काम करा सकेंगे।

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पहले से स्वीकृति कार्यों का भुगतान करा सकेंगे प्रशासक

सिर्फ ग्राम पंचायतों के प्रशासक नियुक्त किए जाने से पूर्व की तिथि से स्वीकृत व अनुमोदित दैनिक, निर्माणाधीन, मरम्मत कार्य और पूर्ण हो चुके कामों का भौतिक व तकनीकी मूल्यांकन कराते हुए भुगतान प्रशासक पूर्व की भांति कर सकेंगे। ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर पूर्व में प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है या प्रधान का पद रिक्त है, वहां सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक के रूप में नामित किया जाएगा। केंद्र व राज्य की यदि कोई नई योजना या आयोग की संस्तुतियां जारी होती हैं तो प्रशासक उससे संबंधित प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करेगा।

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प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती दी गई है। इस अध्यादेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को आगामी छह माह तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विधि छात्रों युधिष्ठिर वर्मा व आयुष पांडेय की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब यह तकनीकी आपत्ति सामने आई कि याचिका में 2017 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 12(3ए) की वैधता को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी गई है तो याचियों ने स्थिति को समझते हुए याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा। ​कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की मोहलत देते हुए याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंड ने दिया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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