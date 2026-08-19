अखिलेश के सीट शेयरिंग तंज से भड़की अनुप्रिया की पार्टी, आशीष ने सपा चीफ को अफवाहों का वाहक कहा

एनडीए में शीट शेयरिंग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावे पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी भड़क गई है। अनुप्रिया के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने सपा प्रमुख पर तीखा हमला बोला है।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी की सियासत में जुबानी जंग और सोशल मीडिया पर वार-पलटवार तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एनडीए सहयोगियों की सीट शेयरिंग को लेकर किए गए मजाक से अनुप्रिया पटेल की पार्टी भड़क गई है। मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आशीष पटेल ने सपा प्रमुख को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अफवाहों का वाहक करार दिया है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दावा किया कि भाजपा अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव में अपने सहयोगियों को एकजुट रखने के लिए सीट बंटवारा तय कर दिया है। अखिलेश ने सूत्रों के हवाले से सीटों की संख्या भी बता दी। कहा कि जयंत चौधरी की आरएलडी को 73, ओपी राजभर की सुभासपा को 39, संजय निषाद की निषाद पार्टी को 31 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) को 19 सीटें दी जा र ही हैं। अखिलेश ने आगे यह भी कहा कि पीडीए की आबादी के हिसाब से यह सीटें कम हैं।

आशीष पटेल का तीखा हमला अखिलेश की पोस्ट में अपनी पार्टी का नाम और सीटों की संख्या देखकर आशीष पटेल भड़क गए। आशीष ने अखिलेश का ट्वीट रीट्वीट करते हुए पलटवार किया। आशीष ने कहा कि अपना दल (एस) पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा है। उनका गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में फिर से सरकार बनाएगा।

अखिलेश में अभी से हार की घबराहट आशीष ने कहा कि अपना दल ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलता। हम ज़मीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखते हैं।उन्होंने सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की हकीकत से घबराकर ही सपा नेतृत्व दूसरों के दावों को अफवाह बताते-बताते खुद ही भ्रामक खबरों और अफवाहों को फैलाने का जरिया बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और वह चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश देकर इसका जवाब देगी।