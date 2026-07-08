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चोरों की वजह से राम मंदिर का सम्मान कम नहीं हो सकता; रामलला दर्शन को पहुंचे अनुपम खेर

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने राम मंदिर दान चोरी पर कहा कि इससे रामलला के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं होगी। चोरी से राम मंदिर का सम्मान भी कम नहीं होगा। अनुपम खेर अपनी नई फिल्म श्रीराम भूमि की शूटिंग के लिए अयोध्या पहुंचे हैं।

चोरों की वजह से राम मंदिर का सम्मान कम नहीं हो सकता; रामलला दर्शन को पहुंचे अनुपम खेर

फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने बुधवार को अयोध्या में कहा कि राम मंदिर में दान चोरी से यहां का सम्मान कम नहीं होगा। राम मंदिर को लेकर लोगों के अंदर जो आस्था है, वह भी कम नहीं होगी। अनुपम खेर अपनी आने वाली फिल्म श्रीराम भूमि की शूटिंग के लिए यहां पहुंचे हैं। करीब दस दिनों तक फिल्म की शूटिंग यहां चलेगी। अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले वह हनुमानगढ़ी और फिर राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने पहुंचे।

राम मंदिर में दान चोरी को लेकर अनुपम खेर ने कहा कि चोर हर जगह मिल सकते हैं, इससे मंदिर की गरिमा या पवित्रता कम नहीं होती। न ही मंदिर का सम्मान कम होता है। लोगों की आस्था भी इस चोरी से कम नहीं होगी। जिस मंदिर को बनने में 500 साल लग गए हैं, उसका सम्मान कुछ लोगों की हरकतों से कम नहीं हो सकता है।

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अनुपम खेर ने कहा कि अगर किसी के घर में चोरी होती है तो चोर को दोषी ठहराते हैं, चोर को कोसते हैं, घर पर लांछन नहीं लगाते हैं। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। इसका सनातन या रामचंद्र जी की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मंदिर को दिए गए दान को लेकर लोगों को सवाल उठाने और उनके गायब होने की बातों पर अनुपम खेर ने कहा कि जिन लोगों ने भगवान को दान दिया, उन्होंने रिश्वत के तौर पर नहीं दिया था कि बदले में भगवान उनके दान की सुरक्षा या हिफ़ाज़त करेंगे। ऐसे में दान को लेकर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।

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अनुपम खेर ने कहा कि यहां आकर और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। कहा कि अयोध्या आता रहता हूं। मेरे दादा जी भी अयोध्या आते रहते थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी आया था। यहां पर लोगों की भीड़ और आस्था देखकर आंखों में आंसू भी आते हैं और श्रद्धा का भाव भी आता है।

कहा कि यहां पर आधारित नई फिल्म की शुरुआत कर रहा हूं। इसका नाम श्रीराम भूमि है। मंदिर की स्थापना कैसे और कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, उस पर आधारित यह फिल्म है। फिल्म को प्रोड्यूस जी स्टूडियो कर रही है।

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राम मंदिर दान चोरी का मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि चोरी के कारण लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है। यहां दर्शन पूजन करने आने वालों की संख्या भी काफी कम होने की बात कही जा रही है। एसआईटी के साथ ही पुलिस की जांच चल रही है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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