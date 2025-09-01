Anti-corruption team took action caught fourth class employee ACM-4 office red-handed while taking bribe एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन, एसीएम-4 कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAnti-corruption team took action caught fourth class employee ACM-4 office red-handed while taking bribe

एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन, एसीएम-4 कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

यूपी में रिश्वतखोर कर्मचारियों पर योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में मेरठ स्थित एसीएम-4 कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

Dinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाताMon, 1 Sep 2025 07:13 PM
share Share
Follow Us on
एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन, एसीएम-4 कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

यूपी में रिश्वतखोर कर्मचारियों पर योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में मेरठ स्थित एसीएम-4 कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी से रिश्वत में लिए केमिकल लगे नोट भी बरामद कर लिए। आरोपी को जैसे ही टीम ने गिरफ्तार किया वह दहाड़े मारकर रोने लगा और चिल्लाने लगा। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने लाया गया और मुकदमा दर्ज किया गया।

फफूंडा निवासी संतरपाल नामक व्यक्ति का जनवरी-2021 से एसडीएम कोर्ट में जमीन का विवाद चल रहा था। मुकदमा एसीएम-4 कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। 26 अगस्त 2025 को कुर्रेबंदी का आदेश जारी हुआ। इस आदेश की कॉपी संतरपाल मांग रहे थे, ताकि तहसील में आदेश जा सके और फर्द में जमीन नाम चढ़ सके। कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रणवीर सिंह निवासी सूर्यपुरम दिल्ली रोड ने कॉपी देने और आदेश की सत्यापित प्रति को तहसील पहुंचाने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी। संतरपाल ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत की तो सोमवार को एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप के लिए डीएम कार्यालय से आदेश लिया। केमिकल लगे नोट लेकर संतरपाल को एसीएम-4 कार्यालय भेजा गया। यहां आरोपी रणवीर सिंह ने पांच हजार रुपये ले लिए।

जैसे ही रणवीर ने रिश्वत ली, एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी ने रकम फेंक दी और खुद को बेगुनाह बताते हुए दहाड़े मारकर रोने लगा। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने लाया गया। यहां आरोपी के हाथ धुलवाए गए तो हाथों का रंग गुलाबी हो गया। रिश्वत में लिए नोट पर जो केमिकल लगा था, यह उसी के कारण हुआ। आरोपी रणवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया गया है।

व्हाट्सएप कॉल कर मांगी थी रिश्वत

संतरपाल ने बताया चार साल से उसका जमीन का विवाद चल रहा था। अब आदेश पक्ष में आने के बावजूद कार्यालय के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे। पहले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी। अब आदेश पक्ष में आने के बाद आदेश नकल की कॉपी देने के नाम पर पांच हजार रुपये मांगे गए। परेशान होकर एंटी करप्शन से शिकायत की।

एंटी करप्शन टीम इंस्पेक्टर दुर्गेश सिंह ने बताया, एसीएम-4 कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बाकी कार्रवाई प्रचलित है।

Meerut News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |