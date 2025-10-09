एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: 15 हजार की रिश्वत लेते रंग हाथ पकड़ा गया सचिव
बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। बिसौली इलाके के आसफपुर ब्लाक पर तैनात सचिव को एंटी कप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
यूपी के बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। बिसौली इलाके के आसफपुर ब्लाक पर तैनात सचिव को एंटी कप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम सचिव कारगिल योद्धा व पूर्व फौजी से कोटा प्रस्ताव के नाम पर 40 हजार की रिश्वत मांग रहा था। जिसकी शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए सचिव को एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर बिसौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
कारगिल योद्धा रिटायर्ड फौजी सुरेश कुमार निवासी पिपरिया थाना फैजगंज से कोटे के प्रस्ताव पर सचिव गौरव कुमार ने 40 हजार की रिश्वत मांगी थी। जिस पर आज पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सचिव गौरव कुमार को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया।
पीड़ित के मुताबिक विकास खंड आसफपुर से तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) गौरव कुमार निवासी काजी टोला वार्ड एक इस्लामनगर कोटा प्रस्ताव पास करने के नाम पर 40 हजार रुपये मांगे थे। इसके बाद में लगातार दबाव बना रहे थे। इसी क्रम में पीड़ित पूर्व फौजी ने गुरुवार को पांच हजार रुपए की रिश्वत उन्हें दी। इससे पहले उन्होंने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। जिसके बाद सतर्क हुई टीम ने सचिव को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।