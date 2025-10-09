Anti-corruption team takes action Secretary caught red-handed taking bribe 15000 rupees एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: 15 हजार की रिश्वत लेते रंग हाथ पकड़ा गया सचिव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAnti-corruption team takes action Secretary caught red-handed taking bribe 15000 rupees

एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: 15 हजार की रिश्वत लेते रंग हाथ पकड़ा गया सचिव

बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। बिसौली इलाके के आसफपुर ब्लाक पर तैनात सचिव को एंटी कप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं/बिसौलीThu, 9 Oct 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: 15 हजार की रिश्वत लेते रंग हाथ पकड़ा गया सचिव

यूपी के बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। बिसौली इलाके के आसफपुर ब्लाक पर तैनात सचिव को एंटी कप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम सचिव कारगिल योद्धा व पूर्व फौजी से कोटा प्रस्ताव के नाम पर 40 हजार की रिश्वत मांग रहा था। जिसकी शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए सचिव को एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर बिसौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

कारगिल योद्धा रिटायर्ड फौजी सुरेश कुमार निवासी पिपरिया थाना फैजगंज से कोटे के प्रस्ताव पर सचिव गौरव कुमार ने 40 हजार की रिश्वत मांगी थी। जिस पर आज पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सचिव गौरव कुमार को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया।

पीड़ित के मुताबिक विकास खंड आसफपुर से तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) गौरव कुमार निवासी काजी टोला वार्ड एक इस्लामनगर कोटा प्रस्ताव पास करने के नाम पर 40 हजार रुपये मांगे थे। इसके बाद में लगातार दबाव बना रहे थे। इसी क्रम में पीड़ित पूर्व फौजी ने गुरुवार को पांच हजार रुपए की रिश्वत उन्हें दी। इससे पहले उन्होंने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी। जिसके बाद सतर्क हुई टीम ने सचिव को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

Badaun News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |