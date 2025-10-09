एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: 15 हजार की रिश्वत लेते रंग हाथ पकड़ा गया सचिव

बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। बिसौली इलाके के आसफपुर ब्लाक पर तैनात सचिव को एंटी कप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

यूपी के बदायूं में एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की। बिसौली इलाके के आसफपुर ब्लाक पर तैनात सचिव को एंटी कप्शन टीम ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम सचिव कारगिल योद्धा व पूर्व फौजी से कोटा प्रस्ताव के नाम पर 40 हजार की रिश्वत मांग रहा था। जिसकी शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए सचिव को एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर बिसौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

कारगिल योद्धा रिटायर्ड फौजी सुरेश कुमार निवासी पिपरिया थाना फैजगंज से कोटे के प्रस्ताव पर सचिव गौरव कुमार ने 40 हजार की रिश्वत मांगी थी। जिस पर आज पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए सचिव गौरव कुमार को रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया।