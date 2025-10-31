Hindustan Hindi News
कानपुर में एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन, पुलिस आयुक्त कार्यालय का लिपिक 5000 लेते गिरफ्तार

कानपुर में एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन, पुलिस आयुक्त कार्यालय का लिपिक 5000 लेते गिरफ्तार

संक्षेप: कानपुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। टीम पुलिस आयुक्त कार्यालय में तैनात लिपिक अपने ही विभाग के एक एसआई से पांच हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।  

Fri, 31 Oct 2025 11:17 PMDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
कानपुर में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। टीम पुलिस आयुक्त कार्यालय में तैनात लिपिक अपने ही विभाग के एक एसआई से पांच हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्सन की टीम ने उसे बजरिया के एक अस्पताल के सामने से गिरफ्तार किया। देर शाम उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। एसआई ने दो दिन पहले एंटी करप्शन थाने में शिकायत की थी। बता दें एंटी करप्शन थाने के ठीक बगल में ही पुलिस आयुक्त का प्रधान लिपिक कार्यालय है। इसके ठीक आगे पुलिस आयुक्त व अन्य अफसरों के आफिस हैं। पकड़ा गया लिपिक यहीं तैनात है।

कल्याणपुर आवास विकास चौकी में तैनात एसआई उदयपाल पांडेय के वेतन में विसंगति थी। इसे लेकर उन्होंने पुलिस आयुक्त प्रधान लिपिक कार्यालय में आवेदन किया। यहां से बात नहीं बनी तो वह हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट से उनके पक्ष में आदेश हुआ और वेतन विसंगति सही करने को कहा गया। उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश प्रधान लिपिक कार्यालय में दिया लेकिन वेतन विसंगति ठीक नहीं हुई। इसके बाद वह कंटेंप्ट (हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना) में चले गए। सुनवाई चल ही रही थी कि प्रधान लिपिक कार्यालय में सीआरके-द्वितीय (चरित्र पंजिका लिपिक) के सहायक लिपिक महफूज अहमद ने पांच हजार रुपये की मांग की।

महफूज उर्दू अनुवादक है और सहायक लिपिक का कार्य भी देखता है। इस पर उदयपाल का कहना था कि वह हाईकोर्ट में भी वकीलों की मोटी फीस दे चुका है। यही करना था तो पहले बताते। अब वह पैसा नहीं देंगे। जिस पर महफूज ने बिना पैसा काम न करने की बात कही। उदयपाल ने 29 अक्तूबर को पुलिस आयुक्त कार्यालय में बने एंटी करप्शन थाने में शिकायत कर दी। एंटी करप्शन टीम के दिशा निर्देश पर उदयपाल शुक्रवार को पांच हजार रुपये देने पहुंचे जहां टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। महफूज को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एंटी करप्शन इंस्पेक्टर मृत्युंजय मिश्रा ने बताया, दो दिन पहले एसआई ने शिकायत की थी। शुक्रवार की शाम चार बजे आरोपी पैसा लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया है। शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

