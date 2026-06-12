बिजली विभाग के जेई को दबोच ले गई एंटी करप्शन टीम, खाली प्लाट पर कनेक्शन देने के लिए मांगी थी 22 लाख की रिश्वत

वाराणसी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार को नगरीय विद्युत वितरण खंड-पंचम के पांडेयपुर उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता जेई सुखदेव स्वरूप रस्तोगी को 22 हजार रुपये की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया।

Varanasi News: वाराणसी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार को नगरीय विद्युत वितरण खंड-पंचम के पांडेयपुर उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता जेई सुखदेव स्वरूप रस्तोगी को 22 हजार रुपये की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। जेई ने अस्थायी कनेक्शन जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। अवर अभियंता को दबोचने के लिए एंटी करप्शन की टीम मजदूर और मिस्त्री के वेश में पहुंची थी। मुख्य अभियंता अनिल वर्मा ने बताया कि जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह राजघाट डिविजन से संबद्ध रहेगा।

जेई सुखदेव रस्तोगी मूल रूप से लखनऊ में कनक सिटी का रहने वाला है। वर्तमान में शिवपुर सरसौली की गौतम विहार कालोनी में रहता है। उसके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन के निरीक्षक उमाशंकर यादव ने बताया कि टकटकपुर के रहने वाले अमित कुमार श्रीवास्तव की मंशानगर कॉलोनी में जमीन है। उन्होंने जमीन पर नया मकान बनवाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन का ऑनलाइन आवेदन किया था। जेई ने उपभोक्ता को कागजात लेकर उपकेंद्र पर बुलाया। दस्तावेज की जांच की और कनेक्शन जारी करने के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इसका विरोध करने पर जेई ने कनेक्शन देने से मना कर दिया। कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद परेशान उपभोक्ता 15 हजार रुपये देने पर राजी हो गया लेकिन जेई 30 हजार रुपये की मांग कर रहा था। अन्तत: 22 हजार रुपये पर जेई तैयार हो गया। इस बीच परेशान उपभोक्ता ने एंटी करप्शन से लिखित शिकायत की। इसके बाद एंटी करप्शन ने जेई को रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया।

हाथ में पैसे लेते ही फंस गया जेई शिकायतकर्ता ने रुपये देने के लिए जेई को शुक्रवार को मंशानगर कॉलोनी स्थित अपने प्लाट पर बुलाया। वहां एंटी करप्शन की टीम पहले ही पहुंच गई थी। टीम के सदस्य मजदूर और मिस्त्री का भेष धारण कर प्लाट पर काम कर रहे थे। शिकायकर्ता भी पहले से वहां मौजूद थे। सुबह 11 बजे जेई प्लाट पर पहुंचा। उसे पीड़ित ने जैसे ही नोट का बंडल थमाया, एंटी करप्शन की टीम ने जेई को पकड़ लिया। जेई ने भागने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद की। आरोपी के हाथ धुलवाने पर गुलाबी रंग निकलने से घूस लेने की पुष्टि हुई। एंटी करप्शन की टीम आरोपी को कैंट थाना ले गई और वहां मुकदमा दर्ज कराया।

परिवार और कई जेई पहुंचे थाना घूस लेते जेई की गिरफ्तारी की खबर बिजली विभाग में आग की तरह फैल गई। उसके परिवार के सदस्यों के साथ ही विभाग के कई जेई भी कैंट थाने पर पहुंच गए थे। उन्होंने घूसखोर जेई से घटना की जानकारी ली।