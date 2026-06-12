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बिजली विभाग के जेई को दबोच ले गई एंटी करप्शन टीम, खाली प्लाट पर कनेक्शन देने के लिए मांगी थी 22 लाख की रिश्वत

Dinesh Rathour वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
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वाराणसी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार को नगरीय विद्युत वितरण खंड-पंचम के पांडेयपुर उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता जेई सुखदेव स्वरूप रस्तोगी को 22 हजार रुपये की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया।

बिजली विभाग के जेई को दबोच ले गई एंटी करप्शन टीम, खाली प्लाट पर कनेक्शन देने के लिए मांगी थी 22 लाख की रिश्वत

Varanasi News: वाराणसी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार को नगरीय विद्युत वितरण खंड-पंचम के पांडेयपुर उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता जेई सुखदेव स्वरूप रस्तोगी को 22 हजार रुपये की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। जेई ने अस्थायी कनेक्शन जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। अवर अभियंता को दबोचने के लिए एंटी करप्शन की टीम मजदूर और मिस्त्री के वेश में पहुंची थी। मुख्य अभियंता अनिल वर्मा ने बताया कि जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह राजघाट डिविजन से संबद्ध रहेगा।

जेई सुखदेव रस्तोगी मूल रूप से लखनऊ में कनक सिटी का रहने वाला है। वर्तमान में शिवपुर सरसौली की गौतम विहार कालोनी में रहता है। उसके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन के निरीक्षक उमाशंकर यादव ने बताया कि टकटकपुर के रहने वाले अमित कुमार श्रीवास्तव की मंशानगर कॉलोनी में जमीन है। उन्होंने जमीन पर नया मकान बनवाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन का ऑनलाइन आवेदन किया था। जेई ने उपभोक्ता को कागजात लेकर उपकेंद्र पर बुलाया। दस्तावेज की जांच की और कनेक्शन जारी करने के एवज में 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इसका विरोध करने पर जेई ने कनेक्शन देने से मना कर दिया। कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद परेशान उपभोक्ता 15 हजार रुपये देने पर राजी हो गया लेकिन जेई 30 हजार रुपये की मांग कर रहा था। अन्तत: 22 हजार रुपये पर जेई तैयार हो गया। इस बीच परेशान उपभोक्ता ने एंटी करप्शन से लिखित शिकायत की। इसके बाद एंटी करप्शन ने जेई को रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया।

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हाथ में पैसे लेते ही फंस गया जेई

शिकायतकर्ता ने रुपये देने के लिए जेई को शुक्रवार को मंशानगर कॉलोनी स्थित अपने प्लाट पर बुलाया। वहां एंटी करप्शन की टीम पहले ही पहुंच गई थी। टीम के सदस्य मजदूर और मिस्त्री का भेष धारण कर प्लाट पर काम कर रहे थे। शिकायकर्ता भी पहले से वहां मौजूद थे। सुबह 11 बजे जेई प्लाट पर पहुंचा। उसे पीड़ित ने जैसे ही नोट का बंडल थमाया, एंटी करप्शन की टीम ने जेई को पकड़ लिया। जेई ने भागने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद की। आरोपी के हाथ धुलवाने पर गुलाबी रंग निकलने से घूस लेने की पुष्टि हुई। एंटी करप्शन की टीम आरोपी को कैंट थाना ले गई और वहां मुकदमा दर्ज कराया।

परिवार और कई जेई पहुंचे थाना

घूस लेते जेई की गिरफ्तारी की खबर बिजली विभाग में आग की तरह फैल गई। उसके परिवार के सदस्यों के साथ ही विभाग के कई जेई भी कैंट थाने पर पहुंच गए थे। उन्होंने घूसखोर जेई से घटना की जानकारी ली।

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एक महीने में चौथी गिरफ्तारी

एंटी करप्शन की टीम एक महीने में बिजली विभाग के चार कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर चुकी है। मंडुवाडीह उपकेंद्र पर तैनात जेई नवनीत कुमार और लाइनमैन लक्ष्मण कुमार यादव को बिजली कनेक्शन देने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था। इसके अलावा मढ़ौली डिविजन के अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात सहायक कार्यकारी सौरभ जैन 30 हजार रुपये घूस लेते गया था। शुक्रवार को जेई सुखदेव स्वरूप रस्तोगी की उसी आरोप में चौथी गिरफ्तारी है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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