Hindi NewsUP Newsanti-corruption team laid trap by giving powder-coated notes and accountant was caught taking bribe five thousand rupees
एंटी करप्शन टीम ने पाउडर लगे नोट देकर बिछाया जाल, तहसील में रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल

संक्षेप: मेरठ में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते लेखपाल को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जागृति विहार निवासी महिला से जमीन के दाखिल खारिज के लिए रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन टीम से शिकायत की गई थी।

Mon, 3 Nov 2025 08:54 PMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर तहसील में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते लेखपाल को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जागृति विहार निवासी महिला से जमीन के दाखिल खारिज के लिए रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन टीम से शिकायत की गई थी। लेखपाल को सोमवार दोपहर तहसील के कमरा नंबर 22 में रंगेहाथ पकड़ा गया। रिश्वत में ली रकम भी बरामद कर ली गई। आरोपी के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जागृति विहार निवासी सोनू पत्नी दीपक ने परतापुर के गेझा में जमीन खरीदी थी। जमीन का दाखिल खारिज कराने को सदर तहसील में सोनू पक्ष ने दस्तावेज दिए थे।

रिश्वत की रकम देने के लिए कमरा नंबर 22 में बुलाया था

आरोप है कि दाखिल खारिज कराने को लेखपाल ऋषभ चौहान निवासी पल्लवपुरम ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। दोनों पक्ष में बात हुई और पांच हजार रुपये देना तय किया गया। सोनू की ओर से एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी गई। इसके बाद टीम ने आरोपी की घेराबंदी शुरू की। सोमवार को ऋषभ ने रिश्वत की रकम देने के लिए सोनू को मेरठ सदर तहसील के कमरा नंबर 22 में बुलाया। एंटी करप्शन टीम ने फिनॉलफथेलिन पाउडर लगे नोट सोनू को दिए और ऋषभ को देने के लिए कहा। दोपहर करीब 12 बजे सोनू ने सदर तहसील पहुंचकर कार्यालय के अंदर लेखपाल ऋषभ को रिश्वत की रकम दी। इसके तुरंत बाद एंटी करप्शन टीम किसान का हुलिया बनाकर तहसील पहुंच गई। टीम ने लेखपाल ऋषभ को रंगेहाथ रिश्वत लेते दबोच लिया और सदर थाने ले गए।

कई लेखपाल पहुंचे सदर थाने, कार्रवाई का किया विरोध

आरोपी पर टीम ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है। इसकी जानकारी पर कई लेखपाल सदर थाने पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि एंटी करप्शन टीम ने सभी को कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस के सामने लेखपालों की एक नहीं चली। बाद में आरोपी के हाथ केमिकल से धुलवाए गए, जिसके चलते हाथ गुलाबी हो गए। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर दुर्गेश का कहना है कि चार हजार रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल ऋषभ को गिरफ्तार किया गया। रकम बरामद कर ली गई है। आरोपी पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

