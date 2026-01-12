यूपी में एंटी करप्शन टीम का शिकंजा, जीआरपी चौकी इंचार्ज पांच हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

यूपी में एक बार एंटी करप्शन टीम ने शिकंजा कसा है। कानपुर के अनवरगंज जीआरपी चौकी के इंचार्ज प्रेमचंद्र को पांच हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। टीम ने अनवरगंज स्टेशन पर सोमवार को यह कार्रवाई ठेकेदार की शिकायत पर की। इसके बाद टीम उसे पुलिस लाइन थाने लेकर चली गई। आरोप है कि चौकी इंचार्ज काम कराने के एवज में ठेकेदार से घूस मांग रहा था।रेल गति शक्ति यूनिट ने अनवरगंज स्टेशन के सौंदर्यीकरण का ठेका दिया था। ठेकेदार स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पत्थर लगवाने का काम करा रहा है। आरोप है कि जीआरपी चौकी इंचार्ज मजदूरों के पास जाकर उनसे प्लेटफार्म पर आने का अधिकार पत्र मांगता था।

दबाव बनाने के लिए मजदूरों को पीटता भी था। ठेकेदार के मुताबिक चौकी इंचार्ज प्रेमचंद्र उनसे पांच हजार रुपये की मांग करने लगा। इस पर उसने एंटी करप्शन में शिकायत कर दी। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर जटाशंकर सिंह ने बताया कि तय प्लान के मुताबिक ठेकेदार का मेट (मजदूरों का प्रधान) सोमवार दोपहर तीन बजे स्टेशन पर पैदल यात्री पुल के पास पांच हजार रुपये लेकर पहुंचा। जैसे ही चौकी इंचार्ज प्रेमचंद्र ने रुपये लेने का प्रयास किया, इधर-उधर खड़े एंटी करप्शन टीम के लोगों ने उसे दबोच लिया। चौकी इंचार्ज ने भागने की भी कोशिश की लेकिन टीम ने बल प्रयोग कर उसे गाड़ी में बैठा लिया। जीआरपी इटावा सीओ उदय प्रताप का कहना है कि अनवरगंज जीआरपी चौकी इंचार्ज प्रेमचंद्र को एंटी करप्शन टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने की जानकारी मिली है। जब एंटी करप्शन टीम इसकी रिपोर्ट बनाकर एक-दो दिन में देगी तो आगे की कार्रवाई विभाग स्तर से होगी।