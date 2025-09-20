Anti-corruption team action SDA JE and contract workers arrested red-handed while accepting bribe 50 thousand एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: एसडीए का जेई और संविदाकर्मी 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsAnti-corruption team action SDA JE and contract workers arrested red-handed while accepting bribe 50 thousand

एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन: एसडीए का जेई और संविदाकर्मी 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की टीम ने विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव और संविदाकर्मी (मैट) वैभव को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए कार्यालय से गिरफ्तार किया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुरSat, 20 Sep 2025 08:21 PM
भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की टीम ने विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव और संविदाकर्मी (मैट) वैभव को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए कार्यालय से गिरफ्तार किया। टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर कोतवाली सदर बाजार लेकर आई। दोनों आरोपी एक व्यक्ति के मकान का नक्शा पास कराने के नाम पर एक लाख रुपये मांग रहे थे। पीड़ित ने 17 सितंबर एंटी करप्शन थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) थाने के प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को वर्धमान कॉलोनी निवासी मयंक प्रकाश पांडेय ने एंटी करप्शन थाने में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण में तैनात अवर अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव और संविदा कर्मचारी मैट वैभव सिंह मकान का नक्शा पास कराने के नाम पर उनसे एक लाख रुपये मांग रहे है। उन्होंने 10 हजार रुपये कम करते हुए 90 हजार देने की बात तय की थी। आरोपियों ने मकान का निर्माण कार्य भी बंद करा दिया था और कार्यालय में अलग से मिलने के लिए कहा था। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले की जांच शुरू की।

शनिवार को एंटी करप्शन टीम ने शिकायकर्ता को केमिकल लगे हुए रुपयों के साथ सहारनपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय भेजा। शिकायतकर्ता मयंक प्रकाश पांडेय ने जैसे ही अवर अभियंता को उनके कार्यालय में 50 हजार रुपये दिए, तभी टीम ने मौके पर पकड़ लिया। साथ ही रुपये गिनते हुए संविदाकर्मी मैट को भी दबोच लिया। दोनों को गिरफ्तार कर टीम कोतवाली सदर बाजार लेकर आई, जिनसे पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सहारनपुर और लखनऊ निवासी हैं आरोपी

एंटी करप्शन थाने के प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि अवर अभियंता रविंद्र श्रीवास्तव मूलरूप से लखनऊ मोहल्ला विजयंत खंड का रहने वाला है। सहारनपुर अवर अभियंता किराए के मकान में कपिल विहार में रह रहा था, जबकि मैट वैभव सहारनपुर में मोहल्ला हिम्मतनगर का मूल निवासी है। अवर अभियंता की नियुक्ति एक मई 1987 को हुई थी, जबकि मैट वर्ष 2016 से संविदार्मी के तौर पर तैनात हुआ था।

संपत्ति की भी होगी जांच

एंटी करप्शन थाने के प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि मामले से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। इनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी। शुरुआती जांच मे सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी लोगों को मकान बनाने के नाम पर परेशान कर चुके हैं। इनके खिलाफ शासन से भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। थाना एंटी करप्शन प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया, जेई और मैट को रंगे हाथ 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। पीड़ित ने थाने पर 17 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी।

