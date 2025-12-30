घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर किया अरेस्ट, जेब से रकम बरामद

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर अरेस्ट किया। इसके बाद एंटी करप्शन ने दरोगा की जेब से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। दरोगा पर केस दर्ज कर लिया गया है।

यूपी के गोँडा में मुकदमें से नाम निकालने के लिए घूस लेने वाले नबाबगंज थाने में तैनात दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को रंगे हाथ घूस की रकम के साथ पकड़ लिया। दरोगा भाग रहा तो टीम धर दबोचा। दरोगा को पकड़ने के बाद टीम उसे लेकर वजीरगंज थाने पहुंची, जहां दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

बताया जाता है कि क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव रहने वाले हरीशचन्द्र मिश्रा ने 23 दिसम्बर को उनके दरवाजे पर चढकर मारपीट कर घायल कर देने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया था। मुकदमें की विवेचना नबाबगंज थाने के दरोगा अमर पटेल द्वारा की जा रही थी। इसी मुकदमे के एक आरोपी विश्नोहरपुर गांव निवासी बृजेश यादव द्वारा एण्टी करप्शन टीम को एसआई पटेल द्वारा घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को ब्लाक परिसर में शिकायतकर्ता द्वारा दरोगा को दस हजार रूपए दिए जाने के बाद मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को पकड़ लिया। दरोगा की जेब से घूस की रकम बरामद की गई। इसके बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को लेकर वजीरगंज थाने पर चली आई। वहीं शिकायत कर्ता ने आरोप लागाया है कि घूस की रकम नहीं देने पर दरोगा ने मुकदमें में जानलेवा हमले की धारा बढ़ा दिए जाने की घमकी भी दी थी।