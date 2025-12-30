Hindustan Hindi News
Anti-corruption chased and arrested a police Daroga with bribe, and recovered the money from his pocket
घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर किया अरेस्ट, जेब से रकम बरामद

घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर किया अरेस्ट, जेब से रकम बरामद

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर अरेस्ट किया। इसके बाद एंटी करप्शन ने दरोगा की जेब से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। दरोगा पर केस दर्ज कर लिया गया है।

Dec 30, 2025 08:26 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के गोँडा में मुकदमें से नाम निकालने के लिए घूस लेने वाले नबाबगंज थाने में तैनात दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को रंगे हाथ घूस की रकम के साथ पकड़ लिया। दरोगा भाग रहा तो टीम धर दबोचा। दरोगा को पकड़ने के बाद टीम उसे लेकर वजीरगंज थाने पहुंची, जहां दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

बताया जाता है कि क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव रहने वाले हरीशचन्द्र मिश्रा ने 23 दिसम्बर को उनके दरवाजे पर चढकर मारपीट कर घायल कर देने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया था। मुकदमें की विवेचना नबाबगंज थाने के दरोगा अमर पटेल द्वारा की जा रही थी। इसी मुकदमे के एक आरोपी विश्नोहरपुर गांव निवासी बृजेश यादव द्वारा एण्टी करप्शन टीम को एसआई पटेल द्वारा घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को ब्लाक परिसर में शिकायतकर्ता द्वारा दरोगा को दस हजार रूपए दिए जाने के बाद मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को पकड़ लिया। दरोगा की जेब से घूस की रकम बरामद की गई। इसके बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को लेकर वजीरगंज थाने पर चली आई। वहीं शिकायत कर्ता ने आरोप लागाया है कि घूस की रकम नहीं देने पर दरोगा ने मुकदमें में जानलेवा हमले की धारा बढ़ा दिए जाने की घमकी भी दी थी।

ब्लाक परिसर में घूस की रकम की पहली किस्त में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को दबोच लिया। टीम के एक अधिकारी ने बताया की आरोपी दरोगा द्वारा शिकायतकर्ता से कुल पचास हजार रूपए की डिमांड की थी, जिसकी पहली किस्त के तौर पर शिकायतकर्ता बृजेश यादव द्वारा दस हजार रूपए ब्लाक परिसर में बुलाकर दिया गया था। घूस की रकम जेब में रखने के बाद जैसे ही वहां से जाने लगे एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। इसके बावजूद वे मौके से भागने लगे पर दो बोलरो से आई टीम के आठ से दस सदस्यों ने दौड़कर पकड़ लिया। ब्लाक में मौजूद लोग जब दरोगा के पकड़े जाने पर मौक तक पहुंचने लगे तो टीम ने बोलरो से हुटर बजाकर अपना परिचय दे दिया। इसके बाद अन्य लोग पीछे हट गए और टीम ने रकम बरामदगी का वीडियो बनाने के बाद दरोगा को गिरफ्तार कर लिया और वजीरगंज के लिए निकल गए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
