घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर किया अरेस्ट, जेब से रकम बरामद
उत्तर प्रदेश में घूस की पहली किस्त लेकर भाग रहे दरोगा को एंटी करप्शन ने दौड़ाकर अरेस्ट किया। इसके बाद एंटी करप्शन ने दरोगा की जेब से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। दरोगा पर केस दर्ज कर लिया गया है।
यूपी के गोँडा में मुकदमें से नाम निकालने के लिए घूस लेने वाले नबाबगंज थाने में तैनात दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को रंगे हाथ घूस की रकम के साथ पकड़ लिया। दरोगा भाग रहा तो टीम धर दबोचा। दरोगा को पकड़ने के बाद टीम उसे लेकर वजीरगंज थाने पहुंची, जहां दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
बताया जाता है कि क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव रहने वाले हरीशचन्द्र मिश्रा ने 23 दिसम्बर को उनके दरवाजे पर चढकर मारपीट कर घायल कर देने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया था। मुकदमें की विवेचना नबाबगंज थाने के दरोगा अमर पटेल द्वारा की जा रही थी। इसी मुकदमे के एक आरोपी विश्नोहरपुर गांव निवासी बृजेश यादव द्वारा एण्टी करप्शन टीम को एसआई पटेल द्वारा घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को ब्लाक परिसर में शिकायतकर्ता द्वारा दरोगा को दस हजार रूपए दिए जाने के बाद मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को पकड़ लिया। दरोगा की जेब से घूस की रकम बरामद की गई। इसके बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को लेकर वजीरगंज थाने पर चली आई। वहीं शिकायत कर्ता ने आरोप लागाया है कि घूस की रकम नहीं देने पर दरोगा ने मुकदमें में जानलेवा हमले की धारा बढ़ा दिए जाने की घमकी भी दी थी।
ब्लाक परिसर में घूस की रकम की पहली किस्त में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को दबोच लिया। टीम के एक अधिकारी ने बताया की आरोपी दरोगा द्वारा शिकायतकर्ता से कुल पचास हजार रूपए की डिमांड की थी, जिसकी पहली किस्त के तौर पर शिकायतकर्ता बृजेश यादव द्वारा दस हजार रूपए ब्लाक परिसर में बुलाकर दिया गया था। घूस की रकम जेब में रखने के बाद जैसे ही वहां से जाने लगे एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। इसके बावजूद वे मौके से भागने लगे पर दो बोलरो से आई टीम के आठ से दस सदस्यों ने दौड़कर पकड़ लिया। ब्लाक में मौजूद लोग जब दरोगा के पकड़े जाने पर मौक तक पहुंचने लगे तो टीम ने बोलरो से हुटर बजाकर अपना परिचय दे दिया। इसके बाद अन्य लोग पीछे हट गए और टीम ने रकम बरामदगी का वीडियो बनाने के बाद दरोगा को गिरफ्तार कर लिया और वजीरगंज के लिए निकल गए।