पछताने से बेहतर है पंखों के पाइप बदलना, बागपत के सरकारी स्कूलों में लगा एंटी सुसाइड फैन रॉड

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में बागपत के सरकारी आवासीय विद्यालयों में पंखों के पुराने छड़ को एंटी सुसाइड डाउन रॉड से बदल दिया गया है। इस भारतीय खोज का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो आत्महत्या रोकने की दिशा में कारगर है।

Feb 05, 2026 01:20 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
बोर्ड परीक्षाओं से पहले उत्तर प्रदेश में बागपत जिला प्रशासन ने सरकारी आवासीय विद्यालयों में सीलिंग फैन के पुराने छड़ को बदलकर एंटी सुसाइड फैन डाउन रॉड लगवा दिया है। बागपत के तीन आवासीय स्कूलों में लगभग 700 बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं, जहां आत्महत्या की कोशिश को रोकने वाले ये रॉड लगाए गए हैं। बागपत सरकारी स्कूलों के हॉस्टल में एंटी सुसाइड रॉड लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मुंबई के शरद अशानी ने 2017 में पंखों से झूलकर खुदकुशी को रोकने के मकसद से इस तरह का एक रॉड बनाया था, जिसका इस्तेमाल अब देश के कई राज्यों में स्कूल, अस्पताल, जेल वगैरह में हो रहा है। एहतियातन काफी लोग घर के पंखों में भी इस तरह का रॉड लगाने लगे हैं।

बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने मीडिया को बताया कि 3 सरकारी आवासीय स्कूलों के कमरों में 250 एंटी सुसाइड फैन रॉड लगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा या किसी दूसरी वजह से भी कोई आत्मघाती कदम ना उठा पाए, इस मकसद से रॉड लगवाए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आत्महत्या के आधे से ज्यादा मामलों में मृतक पंखे, पेड़ या किसी ऐसी ही चीज से लटक जाते हैं। इस रॉड को बनाने वाली कुछ कंपनियों में एक कंपनी शरद अशानी चलाते हैं। उन्होंने 2004 में मुंबई में मॉडल नफीसा जोसेफ के जान देने के बाद पंखों से झूलने की हालत में फर्श पर गिराने की सोच के साथ इस पर काम शुरू किया था।

शहरी इलाकों में गंभीर समस्या बन चुकी है आत्महत्या

राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी) की दुर्घटना और आत्महत्या से मौत की आखिरी रपट 2023 की है, जब देश में 1,71,418 लोगों ने सुसाइड किया था। 2022 में 1,70,924 लोगों ने जान दी थी। रिपोर्ट से यह बात भी पकड़ में आई है कि ग्रामीण इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में इस तरह की घटना हो रही है। शहरों में आत्महत्या की दर 16.2 फीसदी रही, जबकि भारतीय औसत 12.3 फीसदी है। सुसाइड दर एक लाख की आबादी पर तय होती है। 2023 में 60 फीसदी केस झूलने की वजह से हुई मौत के मिले। जहर खाकर मरने वालों का हिस्सा 25 फीसदी और डूबने वालों का 4 परसेंट था।

