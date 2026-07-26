रेलवे स्टेशन पर पुरुषों से गंदे इशारे...मर्दों को छेड़ने वाली दो महिलाओं को एंटी रोमियो टीम ने दबोचा

वाराणसी में राहगीरों सेअश्लील इशारे कर उन्हें परेशान करने के आरोप में एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।

UP News: यूपी के वाराणसी में एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल, ये महिलाएं स्टेशन के बाहर खड़े होकर बच्चे से लेकर बुजुर्गों से अश्लील इशारे कर परेशान करती थीं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो महिलाएं पुरुषों गंदे इशारे कर रहीं जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के दिशा निर्देश पर सिगरा की एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची तो लोगों द्वार दी गई शिकायत सही पाया गया। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज ने बताया, ‘24 जुलाई को कुछ राहगीरों द्वारा सूचना दी गई कि पिलर नंबर 57 से 60 के बीच कुछ महिलाओं द्वारा उन्हें अश्लील इशारे दिए जा रहे हैं। लोगों को परेशान हो रहे हैं।’

अधिकारी ने आगे कहा, ‘इस सूचना पर तत्काल हमारी एंटी रोमियो टीम है वो एक्टिव हुई और उसने मौके पर जाकर छानबीन की तो दो महिलाएं मौके से पकड़ी गई जो कि आने जाने वाले राहगीरों को उस तरीके से परेशान करती थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या तीस सत्ताईस बटा छब्बीस पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्ताएं हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।’

महिला से अभद्र टिप्पणी व छींटाकशी, दो पर मुकदमा उधर, अलीगढ़ के खैर कस्बे की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर कोतवाली खैर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी और सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति का निधन हो चुका है। वह अपने इकलौते पुत्र को खाना देने के लिए घर से निकलती है, तभी मोहल्ले के दो युवक आए दिन उस पर भद्दी टिप्पणियां और छींटाकशी करते हैं। आरोप है कि 10 जुलाई को दुकान से लौटते समय दोनों युवकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अशोभनीय टिप्पणियां कीं।