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रेलवे स्टेशन पर पुरुषों से गंदे इशारे...मर्दों को छेड़ने वाली दो महिलाओं को एंटी रोमियो टीम ने दबोचा

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में  राहगीरों सेअश्लील इशारे कर उन्हें परेशान करने के आरोप में एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।

Anti Romeo squad nabs two women for harassing men
मर्दों को छेड़ने वाली दो महिलाओं को एंटी रोमियो टीम ने दबोचा

UP News: यूपी के वाराणसी में एंटी रोमियो टीम ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल, ये महिलाएं स्टेशन के बाहर खड़े होकर बच्चे से लेकर बुजुर्गों से अश्लील इशारे कर परेशान करती थीं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो महिलाएं पुरुषों गंदे इशारे कर रहीं जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के दिशा निर्देश पर सिगरा की एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची तो लोगों द्वार दी गई शिकायत सही पाया गया। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज ने बताया, ‘24 जुलाई को कुछ राहगीरों द्वारा सूचना दी गई कि पिलर नंबर 57 से 60 के बीच कुछ महिलाओं द्वारा उन्हें अश्लील इशारे दिए जा रहे हैं। लोगों को परेशान हो रहे हैं।’

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अधिकारी ने आगे कहा, ‘इस सूचना पर तत्काल हमारी एंटी रोमियो टीम है वो एक्टिव हुई और उसने मौके पर जाकर छानबीन की तो दो महिलाएं मौके से पकड़ी गई जो कि आने जाने वाले राहगीरों को उस तरीके से परेशान करती थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या तीस सत्ताईस बटा छब्बीस पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्ताएं हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।’

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महिला से अभद्र टिप्पणी व छींटाकशी, दो पर मुकदमा

उधर, अलीगढ़ के खैर कस्बे की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर कोतवाली खैर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी और सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति का निधन हो चुका है। वह अपने इकलौते पुत्र को खाना देने के लिए घर से निकलती है, तभी मोहल्ले के दो युवक आए दिन उस पर भद्दी टिप्पणियां और छींटाकशी करते हैं। आरोप है कि 10 जुलाई को दुकान से लौटते समय दोनों युवकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अशोभनीय टिप्पणियां कीं।

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महिला का कहना है कि जब उसने आरोपितों के घर जाकर इस संबंध में शिकायत की तो उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। लगातार हो रही अभद्र टिप्पणियों के कारण उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर कन्हैया उर्फ वंश तथा देवेश, निवासी मोहल्ला गौतमान, कस्बा खैर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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