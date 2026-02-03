एंटी रैबीज वैक्सीन भी नहीं बचा सकी जान, कुत्ता के काटने से 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत
यूपी के आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पिनाहट क्षेत्र के गांव अतैयापुरा में कुत्ते के काटने से रैबीज फैलने से छह साल के मासूम की मौत हो गई। उसके परिवार ने एआरबी की तीन डोज भी लगवाई थीं लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार में कोहराम मचा है।
पिनाहट क्षेत्र के गांव अतैयापुरा के कुंवर सिंह मजदूर हैं। उनका छोटा बेटा 6 साल का अनीस नर्सरी में पढ़ता था। 9 जनवरी घर के बाहर खेलते समय आवारा कुत्ते ने उसके सिर में काट लिया। कुंवर सिह ने बताया कि वह अनीस को उसी दिन सीएचसी पिनाहट ले गए लेकिन उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। निजी क्लीनिक पर उसे एआरवी लगवाई। उसके बाद दूसरी डोज 12 जनवरी और तीसरी डोज 16 जनवरी को सीएचसी पिनाहट पर लगवाई।
कुंवर सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को अनीस को तेज बुखार आ गया। तब पिनाहट से ही निजी चिकित्सक से दवा ली गई। रात में अनीस की तबियत बिगड़ गयी। वह कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा। परिजन 27 जनवरी की सुबह अनीस को लेकर आगरा के अस्पताल पहुंचे। यहां निराशा मिलने पर अनीस को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया। वहां एक फरवरी को सुबह अनीस की मौत हो गई। अनीस की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक पिनाहट डॉ. प्रमोद कुशवाहा का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। पूरे परिवार का वैक्सीनेशन कराया जाएगा।
बाह और फतेहाबाद तहसील में आतंक
सिर्फ पिनाहट ही नहीं बल्कि बाह और जैतपुर कस्बों में भी आवारा कुत्तों का आतंक है। ये गांवों में लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। बीते तीन दिन पूर्व ही जैतपुर के गांवों में कुत्ते ने दस लोगों को काटा था। इसके चलते बच्चे और महिलाएं घरों में कैद हो गए हैं।